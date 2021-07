Rafael Blanco Perea (Córdoba, 1958) preside Córdoba Ecuestre desde el año 2000. Su vinculación con el mundo del caballo fue fruto del azar, pero amenaza con convertirse --junto a la medicina, profesión de la que vive-- en su actividad más longeva. Ahora cree, sí que sí, que «se arregla lo de Caballerizas».

Prima la actualidad, ¿a usted cómo le gusta el chuletón?

Poco hecho. Ya veo la línea de la entrevista...

No, luego le preguntaré cosas menos serias.

Ah bien, como poca carne, me gusta mucho más el pescado. A mí no me afecta la polémica.

¿En qué situación está el sector ecuestre y cómo le ha afectado el parón en la pandemia?

La pandemia ha sido difícil para todos los sectores y para el ecuestre, si cabe, un poco más. Sin embargo, las expectativas pueden ser de volver con mucha fuerza. Puede parecer una contradicción, pero no lo es. El parón ha servido para recomponer y creo que a partir del 2022 puede haber un resurgimiento muy potente de todas las variantes.

¿Y en lo que respecta a Córdoba Ecuestre? ¿Están ya al 100%?

Hemos estado un año y medio cerrados, sin ingresos, y sin embargo trabajando dentro, porque había que mantener el edificio y los 50 caballos que tenemos en Caballerizas. La pandemia nos ha generado un daño económico importante, pero creo que vamos a resurgir. En este momento estamos a un 70%, abrimos desde mayo de forma gradual, ya hay espectáculo y a partir de septiembre estaremos al 100%.

¿Cómo ha sido la acogida del público del espectáculo?

Muy buena. Hemos ido más rápido de lo que esperábamos y recuperado casi toda la actividad. Hemos tenido trabajadores en el erte que hemos ido recuperando y las expectativas son positivas.

¿Están ya preparando Cabalcor? ¿Cuándo será la cita?

La piedra de toque será septiembre. Queremos que sea un Cabalcor espectacular, por demostrarnos a nosotros mismos que este año no nos ha debilitado. Tuvimos hace unos días asamblea general y asistieron todos los miembros de Córdoba Ecuestre, incluido el alcalde, y todo se aprobó por unanimidad: la gestión económica, deportiva y actividades. Córdoba Ecuestre está muy cohesionada y muy fuerte. Cabalcor tendrá su fin de semana clásico (coincide con el tercer fin de semana de septiembre, del 16 al 19), pero luego va a haber seis semanas consecutivas de grandes actividades ecuestres en Caballerizas: vaquera, clásica, menores, espectáculos, enganches... Una auténtica demostración de fuerza del sector ecuestre en Córdoba. El eje central será Cabalcor, con el concurso morfológico del caballo de pura raza español --el origen de todo--, donde esperamos cifras récord en las inscripciones.

Hemos pasado de unos meses de «desastre» y «catástrofe» para el sector a las cifras récord...

Sí, sí, por eso le digo que vamos a resurgir con fuerza. El año ha sido mortal para todos, ni le digo para los ganaderos. Por eso intentaremos hacer un Cabalcor extendido, en septiembre y octubre, espectacular y proyectarnos hacia fuera: decir el sector ecuestre está aquí y Caballerizas es un escaparate inmejorable, no hay otro mejor. El año pasado lo hicimos, pero con muchas medidas en un momento muy delicado.

Una curiosidad, ¿su conexión con el mundo del caballo dónde surge?

De manera casual, cuando estaba de concejal de Desarrollo Económico en el mandato 1999-2003. Vinieron a verme las personas que estaban con Córdoba Ecuestre, fundada en el 96. Le hago un inciso: en diciembre cumplimos 25 años y queremos unirlo todo: el resurgir del sector, hacer un gran Cabalcor y la resolución de lo de Caballerizas. Vuelvo. Enrique Sanmiguel vino a pedirnos ayuda y lo que hizo entonces el Ayuntamiento, que no era socio fundador, fue apoyar a Córdoba Ecuestre y entrar como socio. Como aquello funcionó, me pidieron que entrara de presidente y tirara del carro. Luego, cuando dejé el Ayuntamiento, dije de dejarlo pero me pidieron que siguiera. Entonces, no estábamos ni en Caballerizas.

¿Cuándo entran allí?

En noviembre del 2010. Las fotografías de entonces dan miedo, porque los militares se habían ido y echado el candado, y aquello estuvo 15 años cerrado. La vegetación llenaba todo y hubo que quitarla.

Quitaron hasta la palmera que había en el patio.

Uy, eso ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, porque lo hicimos legalmente. Y eso que era una palmera que había plantado hacía poco un capitán, que no era histórica. El caso es que cuando entramos, aquello estaba lleno de palomas y vegetación.

¿Es extrapolable la fórmula Córdoba Ecuestre a otros sectores?

Creo que sí. Es una institución formada por 13 personas jurídicas, que representan a las instituciones públicas, el mundo universitario, los empresarios... Un equilibrio que funciona, porque todos han cedido.

Este es su quinto mandato y una de las ocupaciones más largas que ha tenido, ¿no?

Es el único cargo en el que me he mantenido tanto tiempo ininterrumpidamente. De presidente de la Federación de Natación estuve tres mandatos y después me fui al Consejo Superior de Deportes. Como es no profesional, me ha permitido ser concejal, director y ahora médico. Uno de los éxitos de Córdoba Ecuestre es que sus cargos directivos son, por estatutos, no remunerados. Cobran solo los trabajadores.

"Estamos en la recta final con Caballerizas, en otros momentos he tenido más dudas"

En 2012 se reincorporó a su plaza de médico en Palma del Río, ¿cómo está la atención primaria?

Está mal, ha resistido la pandemia por los profesionales, por las personas. Igual que la educación, donde también trabajo porque mi puesto está en el servicio educativo. Eso nunca se reconocerá lo suficiente.

El teléfono ha hecho un poquito de daño a la consulta médica.

Todo lo que significa evitar el contacto médico-paciente dificulta el propio acto médico. Somos conscientes. Desde que se está reanudando se está recuperando muchísimos diagnósticos y el feeling con el paciente. El teléfono es muy frío...

(cantando por Miguel Ríos)... el teléfono es muy frío, tus llamadas son tan cortas...

Yo quisiera conocerte...

Vamos al turrón. Parece inminente la adquisición de Caballerizas por parte del Ayuntamiento. ¿Qué cree que supondrá para Córdoba y cómo cree que afectará este paso a Córdoba Ecuestre?

Confío en que de verdad estamos en la recta final del proceso. En otros momentos he tenido más dudas, pero la buena relación que se ha establecido entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento está facilitando todo. Caballerizas va a ser por fin, en unos meses o en lo que sea, patrimonio de la ciudad como otros monumentos. Esto permitirá que la gestión del inmueble lo lleve Córdoba Ecuestre por la vía que establezca el Ayuntamiento y permita impulsar el Centro Internacional del Caballo, que se puede convertir en un eje de referencia de la ciudad desde un punto de vista turístico, cultural y económico. A veces me preguntan: ¿cómo está Caballerizas de aprovechado? Estamos a un 25%, allí esto no lo podemos tocar, esto no lo podemos hacer, aquí no hay papeles... Estamos coartados por la situación administrativa: un bien de Defensa, que se lo deja al Ayuntamiento y ellos a Córdoba Ecuestre, todo con los papeles justos e indispensables. Ahora entraremos en una fase de normalización administrativa.

¿No teme en ningún momento que si eso se saca a concurso se lo quede otra entidad?

No hay por qué sacarlo. No sé qué vía será, pero el compromiso del alcalde --que ratificó ante la asamblea de Córdoba Ecuestre-- es llevar adelante una fórmula jurídica que permita la cesión directa, teniendo en cuenta que somos entidad de utilidad pública, como Cruz Roja o Cáritas, y está permitida la cesión directa por parte de las administraciones públicas; lo dice la ley, yo no. Si hubiera un concurso nos presentaremos, pero entiendo que lo correcto y lo justo es la cesión después de llevar tanto tiempo.

Al menos concurso-oposición.

La cesión directa valorando los méritos de estos años y teniendo en cuenta que somos una entidad de utilidad pública de la que forma parte el propio Ayuntamiento. El Ayuntamiento no se lo va a dar a un tercero, sino a una entidad de la que forma parte para que gestione aquello y bajo su control. La titularidad será municipal siempre, eso no se ha discutido nunca. El Ayuntamiento lo cedería porque no se va a poner a contratar mozos, jinetes y no sé cuántos. Nos lo cedería, bajo su control y con una serie de condiciones.

"¿Queremos un centro del caballo o queremos bodas, bautizos y comuniones?"

¿Se acabaría con el cuestionamiento de la historia, incluyendo en Córdoba Ecuestre al sector que se cabrea?

No, no. De la parte caballística no digo nada, pero algunas de las historias que se han planteado vienen de un sector que tiene intereses muy particulares y que pretende utilizar Caballerizas como un lugar para bodas, bautizos y celebraciones, donde el caballo sea una mera excusa. Nosotros planteamos todo lo contrario: eso es un monumento, que tiene sentido porque ahí se crea el caballo de pura raza español. Eso no lo tiene nadie, ni Jerez. Tenemos el valor del monumento y de la historia, y sobre eso construimos el proyecto del Centro Internacional del Caballo. Córdoba Ecuestre se opone a montar aquello como servicio de restauración. Lo que el alcalde nos ha transmitido es que el actual equipo de gobierno, también. Me imagino que el resto de los grupos políticos piensan igual y no están a favor de celebrar allí fiestas. Es el único debate que hay. ¿Queremos un centro del caballo y una referencia del pura raza español o queremos bodas, bautizos y comuniones? En el último lío que tuvimos, empiezas a ver las reuniones que se producen y ¿quién está? Los que se dedican a este tema, que buscan a dos o tres del caballo para que les sirvan de excusa. Ya nos pasó hace muchos años, que se trajeron a Álvaro Domecq. Entonces dijeron que Caballerizas tenía que llevarla la gente de Jerez y yo les dije que por qué, que si en Córdoba no había gente que entendiera de caballos. Llevamos diez años demostrándolo. Solo hay un camino: Caballerizas, propiedad de la ciudad, cesión directa a Córdoba Ecuestre por ser entidad de utilidad pública y poner en marcha el Centro Internacional del Caballo. Esa es la hipótesis en la que trabajamos de manera coordinada con el Ayuntamiento. De hecho, ya hay una comisión técnica trabajando con los arquitectos municipales para adaptar nuestro proyecto.

¿Es compatible ese centro con el proyecto de musealización de la primera planta que tiene el alcalde Bellido?

Si es un gran proyecto cultural unido a un centro de primer nivel ecuestre puede quedar como un conjunto fantástico. Mi opinión ha ido variando también en función de que he ido teniendo más información. Lo que no compartimos es que no se haga la simbiosis adecuada. En el tema urbanístico se planteará como un espacio único, aunque las entradas y salidas serán distintas. Quiero decir que todo estará coordinado y trabajaremos para la simbiosis. Lo que sí he trasladado al alcalde es que lo que se haga sea de primer nivel porque Córdoba, a estas alturas, no puede traer cualquier cosa a un monumento magnífico. Si viene algo potente, nos vendrá bien.

¿Cómo afectará la ley de Patrimonio a Caballerizas?

La ley nos afecta ya. La mayoría de las Caballerizas (la huerta y un edificio, no) están declarados BIC y tienen el máximo grado de protección. Todas las actuaciones que estamos planteando serán respetuosas con la ley. Por eso cuando alguien dice de montar bodas y bautizos, les digo que cuando te digan que no puedes tocar ni una piedra... Las gradas o los bóxer que tenemos son desmontables y están en superficie, colocados como una maqueta. No se ha taladrado nada.

¿Cómo quedó el expediente de Urbanismo que abrió por el bar que habían montado allí?

Es que no había bar, ni expediente. Eso fue una información interesada y movida por los que quieren montar el bar allí. Lo que tenemos es un pequeño ambigú para vender agua y refrescos en el descanso del espectáculo porque, con el calor que hace, imagínate.

"Un gran proyecto cultural unido a un centro ecuestre puede quedar un conjunto fantástico"

Como presidente de Córdoba Ecuestre, ¿cómo ve la gestión del gobierno local?

El actual equipo de gobierno se está portando correctamente con nosotros, está cumpliendo todos los compromisos adquiridos y tenemos línea directa con el alcalde, que es receptivo y sensible a nuestros problemas y peticiones. Hombre, queda la prueba de toque: la resolución final de Caballerizas Reales.

¿Cuándo recuperarán la actividad internacional?

Estamos cerrando contratos en media Europa. Para el 2022 vamos a tener varias salidas internacionales y varias escuelas internacionales vendrán a Córdoba, porque trabajamos con intercambios como hicimos cuando viajamos a Moscú.

¿Complicará el covid esos protocolos y esos viajes?

Hasta ahora al caballo no le ha afectado el covid. Imagínate ir a Moscú. Bueno, con Rusia todo es distinto. Como anécdota puedo contar que cuando fuimos invitados nos dijeron que entráramos por Estonia, algo que no entendimos hasta que llegamos a aquella aduana. Enseñamos la invitación del Kremlin y dijeron adelante, sin problemas. El Kremlin sigue mandando mucho. Cuando fuimos tuvieron la Plaza Roja 15 días cerrada al público. He querido hacer aquí yo algo en La Corredera y jamás lo he conseguido porque el Ayuntamiento dice que le matarían los de los bares.

¿Sigue estando afiliado al PSOE?

Sí, y debo ser de los más antiguos porque estoy desde el 84.

¿Cómo ha vivido las primarias?

Ha sido positivo para el PSOE que haya dos candidatos y confronten ideas. Ha sido un revulsivo. Estoy satisfecho de que haya ganado Juan Espadas, al que había avalado. Puede suponer un giro y que la sociedad andaluza vea que el PSOE tiene ganas de recuperar la Junta.

¿Qué debe pasar ahora en el PSOE de Córdoba?

Debe tomar nota de lo ocurrido y es importante que haya cambios sobre todo en las actitudes. Debe ser un acicate para trabajar más y mejor.