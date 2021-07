La denominada bestia africana ha pasado por España sin hacer prácticamente parada en Córdoba, que ha recibido apenas unos resquicios del repunte de las temperaturas que amenazaban con poner a medio país, al menos, a sudar y, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en riesgo de sufrir algunas de las graves consecuencias de las altas temperaturas.

La agencia estatal estableció una alerta naranja por riesgo extremo en la mitad sur de la península. Y todo por una bolsa de aire cálido procedente de regiones subtropicales que ascendería hasta Guadalajara -con Teruel y Zaragoza incluidas-, esquivando la costa mediterránea. A esta se sumó un aviso amarillo que ha cubierto una parte más del mapa nacional sin afectar al norte y dejando en las zonas marítimas un respiro.

En la capital de Córdoba, aunque los turistas extranjeros se hayan remojado en la fuente junto a la Puerta de Almodóvar, los termómetros no han llegado a superar los 42 grados del día anterior. Se han quedado en 39,9, según la Aemet. Y, por lo tanto, los tan temidos 45 que se preveían para la provincia, por el fenómeno, se han quedado en amago. Habrá que esperar para experimentar unas máximas habituales en Córdoba, pero que todavía no terminan de acercarse a récords previos.

La bestia se ha hecho notar más en provincias como Albacete, donde la estación de Villarrobledo ha marcado los efectos más acuciantes del calor, temperaturas de 44,5 grados. En Córdoba, el puesto meteorológico ubicado en Hinojosa del Duque ha establecido el pico más alto en los 42, según los datos de la agencia. Aunque, por lo general, las mismas mediciones han apuntado a una media de unos 36 grados a media tarde. Por encima han estado provincias como Toledo, que llegó a los 43,5, y Granada, junto a Ciudad Real, que superó los 42 grados.

Las temperaturas en las redes principales de la Aemet en la provincia han oscilado entre la mínima de 21,9 de la capital y la citada máxima de 42 de Hinojosa, combinándose cielos que han alternado nubes, polvo en suspensión y un sol implacable. El incremento del mercurio ha sido innegable. En los hogares cordobeses se ha notado, aunque la preocupación ha estado más en el bolsillo que en el cuerpo. «Ahora con esta calor y la subida de la luz, ya me dirás lo que podemos hacer», comentaban Ana y César, mientras buscaban refugio en la terraza más fresca de algún bar que el centro de Córdoba ofrecía al mediodía. «Sí que se ha notado estos días, ya no se puede salir antes de las 21.00 horas», decía Ana. Un calor que, en la cama, parece multiplicarse. Porque la noche de antes en la ciudad se convirtió en «insoportable».

Sin embargo, a Juan no le impresiona cualquier bolsa de aire, así se llame bestia. Quizás porque a sus 77 veranos no es la primera vez que ve a la gente buscar el agua de las fuentes. Desde su experiencia no ve «para tanto» una subida de las temperaturas que «siempre ha sido igual aquí». Frente a la Puerta de Almodóvar se toma un respiro en su caminata. Habla con la calma con la que empuja el verano. Y recuerda con nostalgia los baños en el río o en las acequias de los huertos. Entonces regresa de la memoria. «La mascarilla da mucho calor», comenta. Y, cuando el aire se hace espeso, como en un día nublado de julio con unos 40 grados, se permite el lujo de tomar una bocanada de aire y seguir caminando. Sin inmutarse por haber recorrido más de 70 años de recuerdos para concluir con que «todos los años hace calor en Córdoba». Una costumbre que harán suya los niños que han disfrutado este domingo de los chorros de agua que brillan en la ciudad.

Ni los 45 grados han sido 45, ni la bolsa de aire ha sido ola, pero la gente ha buscado el refresco y ha intentado huir del calor. Este lunes da entrada a un respiro que predominará en los siguientes días de la semana. Las temperaturas oscilarán mañana entre los 20 grados de mínima y los 37 previstos de máxima en la capital. La provincia volverá a alejarse de los 40 grados. ¿Por cuánto tiempo? No por mucho, porque la agencia estatal espera que Córdoba sobrepase de nuevo los 40 durante el próximo sábado, 17 de julio, que se anuncian 42.