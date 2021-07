El nuevo instituto que la Consejería de Educación está construyendo en la Huerta Santa Isabel, en la zona de Miralbaida, aún sin nombre, ha recibido 39 solicitudes para el próximo curso, aunque aún no ha acabado el periodo de matriculación. Según la Delegación de Educación, comenzará su andadura solo con 1º ESO, siendo sección del IES Zoco, y ya está nombrado el equipo directivo del centro.

Hasta que finalice la obra, que se espera sea por octubre o noviembre, pues está muy avanzada, el alumnado irá al CEIP Turruñuelos, ya que según la Delegación hay aulas libres, puesto que aún no se han cubierto las líneas. «Se está haciendo un gran esfuerzo para darle cierta normalidad al comienzo del curso en este nuevo centro educativo», ha asegurado la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso.

No obstante, aún no se sabe qué colegios estarán adscritos ha dicho instituto porque , según la Delegación, las adscripciones no estarían hasta el próximo proceso de escolarización. Y esto es lo que más preocupa al barrio de Palmeras, el de mayor fracaso escolar de Europa, que esperaba ansioso un instituto cercano para que su alumnado continuara sus estudios de la ESO.

Según fuentes del barrio, la mayoría de alumnas y alumnos que han solicitado plaza en este nuevo instituto proceden de los colegios Miralbaida, Alfonso Churruca, Pedagogo García Navarro y Duque de Rivas y viven en los barrios de Miralbaida y Palmeras del distrito Poniente Norte. El CEIP Turruñuelos, que se encuentra a 30 minutos a pie de Palmeras, obliga a cruzar carreteras con un nivel tráfico elevado y una notable peligrosidad para que vayan los chavales solos, aseguran.

Fuentes vecinales señalan que nadie ha informado a las familias aún de si tendrán derecho al servicio de transporte escolar, ni donde irán sus hijos el curso próximo que arrancará en dos meses. Este distrito de Poniente Norte preocupa porque se está vaciando de alumnado, curso tras curso.

Fracaso escolar

Tal y como se vio en un estudio publicado por dos profesores universitarios en el 2019 sobre el fracaso escolar, solo 1 de cada 3 alumnos que están censados en el distrito estudian en alguno de los centros de la zona. Entre otras cuestiones por la falta de expectativas escolares que las familias tienen en centros de Primaria que tienen una adscripción múltiple a diversos IES de la ciudad bastante alejados del distrito. Esta adscripción de los colegios de la zona a un único IES, que debería ser el instituto nuevo que se está construyendo, es una de las demandas más antiguas de estos barrios para poder apoyar en el tránsito a la Secundaria a las familias y alumnado con mayor riesgo de abandono escolar. Tal como demandaron tras el estudio los colectivos del barrio, lo ideal sería acabar con la Semi-D (1° y 2° de ESO en centros de Primaria) y adscribir todos los sextos de Primaria de los colegios al 1° de la ESO del IES nuevo, de forma que se trazaran itinerarios formativos en los que acompañar al alumnado. De todo ello sigue hablando el consejo de distrito y las asociaciones de vecinos con la Delegación de Educación. El nuevo instituto, con una superficie de 5.040 metros cuadrados, tendrá capacidad para acoger a 530 alumnos y su inversión asciende a 5.840.112 euros.