📲 #AndavacInforma ¿Dudas sobre la campaña de #VacunaciónCOVID19 durante el verano? 🎙El director del Plan Estratégico de Vacunación de Andalucía, David Moreno, responde en este vídeo a las 10 preguntas más frecuentes: ◾️ Soy de Sevilla y me voy de vacaciones a otra provincia de Andalucía, ¿puedo vacunarme allí? ◾️ Me pusieron la primera dosis en Córdoba y me voy de vacaciones a Cádiz ¿puedo ponerme allí la segunda dosis? ◾️ Soy de Madrid y pasaré mis vacaciones en Andalucía ¿podré vacunarme allí? ◾️ Vivo en Londres y voy a pasar las vacaciones en Andalucía, en casa de mis padres, ¿puedo vacunarme allí? ◾️ El próximo curso me voy a estudiar a otro país, ¿qué tengo que hacer para vacunarme antes de irme? ◾️ En septiembre comienzo a trabajar en otro país, ¿cómo puedo vacunarme antes de irme? ◾️ Soy monitor de un campamento juvenil de verano, ¿puedo vacunarme ya aunque no me toque por edad? ◾️ Soy de Alemania y voy de vacaciones a Andalucía, ¿podría vacunarme allí? ◾️ Tengo 25 años y me voy a Italia de vacaciones, ¿podría vacunarme antes de irme, aunque no me toque? ◾️ ¿Por qué no adelantan en Andalucía la vacunación de las personas más jóvenes para los meses de verano? ▶️ También puedes acceder a todas las respuestas en nuestro canal de Youtube https://youtube.com/playlist?list=PLq4FH4ij_4KEurWmZDDgTkP5_b4_R27GP #AndalucíaSeVacuna #PlanVeranoVacunas Consejería de Salud y Familias Escuela Andaluza de Salud Pública