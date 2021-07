En estos días ya se empieza a padecer el rigor del verano. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, Córdoba va a superar el umbral de los 40 grados en esta semana, acercándose hasta máximas de 44 durante el fin de semana. Las condiciones climáticas a las que se encuentran expuestos los trabajadores en esta época del año pueden ser causa de accidentes de trabajo, algunos de ellos mortales. Aurelio Martín, secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba señala que, desde el marco de la campaña Protégete contra los golpes de calor «venimos denunciando que los trastornos derivados de las temperaturas extremas son consecuencia de la falta de prevención en el trabajo». Para Jaime Sarmiento, Responsable de Salud Laboral de UGT Córdoba, «la exposición al riesgo de estrés térmico genera problemas de salud para el trabajador expuesto debiendo en todo caso el empresario aplicar medidas preventivas para evitar esta situación». Desde este sindicato también realizan anualmente una campaña de prevención en este tema «porque en una provincia como Córdoba todas estas medidas cobran una especial importancia».

A pleno sol

Trabajos como la construcción, el campo, algunos del metal o los que se realizan en el viario o las carreteras están muy expuestos a las altas temperaturas. En ellos, existen medidas relacionadas con los horarios o jornadas intensivas, pero también otras como beber mucha agua e hidratarse, vestir ropa clara y adecuada, preferiblemente de algodón, aumentar la rotación, hacer más descansos y usar elementos protectores como sombreros. Pero como apunta Rafael, un albañil que trabaja en la reforma de una casa en la zona de El Brillante, «cuando el sol dice aquí estoy poco podemos hacer, bebemos mucha agua y procuramos no estar demasiado tiempo seguido a la solanera, pero es muy complicado en nuestra profesión». A esto se suma que «el casco y las botas que llevamos dan mucho calor, el plástico en la cabeza es como una sauna, pero es lo que toca. El año pasado un compañero sufrió un síncope provocado por el calor, a última hora del día, y nos llevamos un susto muy grande». También sabe de calor Javier, un taxista que desde la parada de taxis de la Ciudad de la Justicia explica que «la única manera que tenemos de sobrellevar los días donde la temperatura es insoportable es estando con el aire acondicionado puesto, gastando y contaminando, lo peor es que si hace mucho mucho calor la gente ni sale de casa, vamos, que a veces estamos en la calle porque no nos queda otro remedio sabiendo que no vamos a hacer viajes». Carlos es jardinero y experto «en sudar la gota gorda». En verano inicia la jornada «casi cuando canta el gallo pero hay mucha tarea y es inevitable estar a pleno sol».

En lo que respecta a los trabajos en interiores, el Real Decreto486/1997 establece la regulación de la temperatura máxima, aunque «hay oficios de fundición, soldaduras, talleres de automoción o cocinas en los que es complicado mantenerlas, pero es fundamental, por eso tiene que haber una buena ventilación, climatización, más rotaciones del personal y protocolos específicos», recuerda Sarmiento. En este sentido, el empleado del Asador de Pollos Dominique admite que «en los días de ola de calor se pasa mal porque el aire acondicionado no da abasto para refrigerar el local, es como que entra la bofetada de calor de la calle y encima, con el calor del asador, esto es un infierno». En cualquier caso, recuerda el responsable de Salud Laboral de UGT que «es importante que los trabajadores actúen ante los primeros síntomas, porque el estrés térmico puede tener consecuencias muy graves. Si empezamos con sudoración o enrojecimiento, hay que irse a un lugar fresco e hidratarse poco a poco, pero si los síntomas son más graves hay que llamar a los servicios sanitarios». Por su parte, Aurelio Martín advierte de que «el golpe de calor produce alteraciones del sistema nervioso central pudiendo causar la muerte. De hecho, la mortalidad por golpes de calor puede ser incluso superior al 70% de los casos, generalmente por situaciones de un fallo multiorgánico».