El Pleno de Córdoba se ha obligado a poner la mirada en el distrito Sur aprobando por unanimidad una moción que aglutina dos proposiciones de PSOE, IU y Podemos en las que se comprometen a activar planes de mejora en todos los barrios de esta zona de la ciudad, con una de las rentas más bajas de todo el término municipal. María Dolores Damián, presidenta del consejo de distrito Sur, ha intervenido en el salón de plenos para reclamar una intervención en su distrito “urgente” y ha deseado que la moción se lleve a la práctica y no quede en el aire como la de las salas de juego aprobada en enero.

“No es cierto que se reúnan con los vecinos; los hemos invitado a nuestras reuniones, pero algunos no aparecen y nos enteramos a través de la prensa de sus proyectos”, ha echado en cara al gobierno local. Damián ha exigido que se respete el reglamento de participación ciudadana y que se pongan en marcha las actuaciones previstas desde hace años en esta zona, como la construcción del nuevo Pabellón de la Juventud o la puesta en marcha de la Normal de Magisterio: “Ningún gobierno hace bien si no escucha a sus vecinos y vecinas. Son ustedes los que tienen que poner medios para que este distrito tenga una transformación social”, ha dicho para recordar que aún tienen problemas de estigmatización. “Necesitamos soluciones ya, no más programas asistenciales”, ha concluido para exigir a la Corporación municipal que deje de pelearse por lo que han hecho unos y otros en el pasado. “Nieto puso un cartel en el Pabellón de la Juventud cuando aún no era municipal diciendo que ahí construirían una piscina. Vuelva a coger el cartel y hagan ya la piscina”, ha pedido.

Plan de movilidad para el Campo de la Verdad

El grupo municipal socialista ha logrado que la moción que elevaban al pleno de julio —donde todas las mociones saldrán aprobadas por unanimidad a excepción de la moción del PP sobre el Cordobés que se ha terminado retirando— recogiendo mejoras para el Campo de la Verdad salga adelante por unanimidad y fusionada con la planteada por IU y Podemos para el resto del distrito Sur. En la moción socialista queda recogida la obligación por parte del equipo de gobierno y en concreto de la Delegación de Movilidad de un plan de accesibilidad y movilidad del Campo de la Verdad que en el que, a partir de una comisión ciudadana, se diseñen actuaciones de mejora para la eliminación de barreras arquitectónicas, ordenación del mobiliario urbano y mejora de las infraestructuras viarias para garantizar itinerarios peatonales seguros.

Esta propuesta forma parte de una petición más amplia para la mejora de esta barriada de la zona sur de Córdoba que, según el PSOE, "requiere actuaciones urgentes e inmediatas que el Gobierno local se comprometió a ejecutar y que "en el ecuador del mandato no se han puesto en marcha". En materia de infraestructuras, los socialistas también incluyeron en la moción que se impulse un plan de recuperación para el Barrio de Miraflores-Campo de la Verdad, con un cronograma de actuaciones con compromiso presupuestario con el fin de ofrecer soluciones de aparcamiento a los vecinos, agilizar la ejecución de obras de rehabilitación en calles previstas en el mandato anterior como Acera de San Julián y calle Rey don Pelayo, priorizar actuaciones en las calles que se encuentren en peor estado, dotando el barrio de nuevas zonas verdes, parque cardiosaludable y nuevo parque infantil, así como el incremento la limpieza a través de Sadeco, "especialmente en la zona alta del Campo de la Verdad".

También se comprometen a impulsar ya la actuación prevista en el campo de fútbol de San Eulogio, "que tiene una dotación de 400.000 euros en los presupuestos de este año" y mantener el diálogo con el Consejo de Distrito Sur, la junta municipal de Distrito Sur, la AVV Puente Romano, la AVV Guadalquivir y la asociación para la defensa de la discapacidad Cota Cero.

15 demandas de todo tipo

Por su parte, Izquierda Unida y Podemos también recogían en una moción 15 demandas concretas para el distrito Sur, compuesto por cuatro barriadas -Guadalquivir, Sector Sur, Campo de la Verdad-Miraflores y Fray Albino-, que requiere de un plan de intervención específico a su realidad. Las concejalas Amparo Pernichi y Cristina Pedrajas defendieron hace unos días esta propuesta asegurando que los barrios del distrito Sur "se sienten abandonados" por lo que reclaman que "se sienten con ellos de una vez y se tenga en cuenta sus opiniones".

En la moción, se pide "instar al Gobierno municipal a establecer una hoja de ruta, junto con la Junta de Andalucía y los colectivos que trabajan en nuestra ciudad, que mejore ostensiblemente la situación de pobreza de los vecinos y las vecinas del distrito Sur, más allá de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas desfavorecidas (Eracis)". Además, reclaman que se faciliten aparcamientos en el barrio y que "la solución no es el solar antiguo del pabellón de la juventud de forma provisional, a lo que el consejo de distrito se opone absolutamente", ha dicho Cristina Pedrajas.

Otras reivindicaciones son aumentar la frecuencia e intensidad de limpieza de todo el distrito Sur, insistiendo en mobiliario viario y acerados, incluidas las zonas verdes y sus restos de podas y caídas de ramas, y muy especialmente en la barriada del Guadalquivir. Así como a que la recogida de las naranjas se realice cada año, en el momento adecuado y con celeridad. Igualmente, instan al Gobierno municipal a la construcción de más carriles-bici y a la reparación y mantenimiento a la mayor brevedad de los que ya existen, que se encuentran en un pésimo estado, incluso entrañando peligro su uso en algunos puntos. Piden también que se incrementar la presencia de efectivos de seguridad en horario nocturno por las plazas Priego de Córdoba, La unidad y otras del Distrito, que lleven a cabo las actuaciones necesarias, sancionando si es preciso, para parar los actos disruptivos e ilegales que se suelen dar allí.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una moción conjunta (en origen de IU y Podemos) que insta a las administraciones a desplazar las vías que atraviesan Alcolea. La propuesta persigue un objetivo antigua que es evitar que las vías del tren crucen por el núcleo urbano y los problemas generados como consecuencia de esta circunstancia.