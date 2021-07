Impresiona ver cómo un edificio tan grande y moderno como la antigua Normal de Magisterio puede guardar parecido con un barco fantasma. Una enorme mole, en la que es complicado cruzarse con alguien, que sigue a la espera de poder ser usada por los vecinos. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, muestra su plena "insatisfacción" por la situación en la que se encuentra la antigua Magisterio cuando se cumple un año de su puesta en uso como sede de la delegación municipal de Transformación Digital. La parte que queda por abrir, la de los espacios más enfocados al uso vecinal, tendrá que esperar hasta septiembre, que es la fecha que baraja el Ayuntamiento, según lo manifestado en junio por el alcalde, José María Bellido, y reiterado este jueves por fuentes municipales.

“No solo no está abierta del todo sino que no se sabe cuándo va a abrir, que es lo más grave”, se queja De Gracia, que recuerda que la antigua Normal tenía unas obligaciones que marcaba el proyecto presentado a Europa, “eso significa que junto con elementos de tecnología y el polo digital del que se habla, había elementos culturales y de participación ciudadana necesarios que no se acaban de desarrollar”. Según De Gracia, el sótano del edificio está habilitado para actividades culturales pero está sin abrir; hay una biblioteca de dos plantas, que será la segunda de la ciudad en tamaño, que está pendiente de poner en marcha, "a pesar de las peticiones que hemos hecho, y otros dos o tres espacios más que deberían dedicarse a participación ciudadana y que tampoco están habilitados". A esto se suman otros espacios libres, ya que el enorme edificio tiene “determinadas terrazas que pueden dar un gran juego social y ciudadano”, lamenta.

Para el presidente del CMC, el gran problema es que “no hay una hoja de ruta clara y el distrito Sur, que es el más afectado al respecto, tampoco la conoce”. En esta cuestión subyacen gran parte de las quejas que viene mostrando este colectivo. En cuanto a la "seguridad pasiva del edificio", considerada imprescindible para poder abrir el edificio al uso vecinal y ciudadano, refuta Juan Andrés de Gracia que “es algo burocrático, habría que ponerla en algunas plantas, pero que eso impida la apertura de la biblioteca, por ejemplo, es un atraso”.

Para el CMC es necesario disponer de este espacio “para septiembre porque, además, la biblioteca que había en Arrabal del Sur la han cerrado para hacer el trasladado aquí, pero no acaba de hacerse y, por tanto, insisto, no hay una biblioteca activa en todo el distrito y muchísimas familias de la zona necesitan estos espacios y el acceso a internet para que sus hijos puedan estudiar y formarse como corresponde”. El edificio, de momento, tiene también un vallado perimetral provisional, “que no nos parece lo más adecuado”, apunta el presidente del Movimiento Ciudadano, quien recalca que el proyecto de rehabilitación de la Normal tenía dos objetivos, “uno ampliar los servicios socioculturales y de participación que tiene que tener el distrito pero también atraer a la ciudad a la zona sur, pero para eso hay que disponer de elementos y núcleos de atención e interés que hagan que la gente de otras zonas vengan hasta aquí”.

La presidenta del Consejo de Distrito Sur, Mariló Damián, destaca la falta de espacios para la participación ciudadana, “está siendo muy frustrante para el vecindario, dentro del plan de usos de la Normal de Magisterio, ver que hasta la fecha el único espacio que se ha aportado al consejo de distrito Sur ha sido un despacho y ninguna estancia para los colectivos”. Además, destaca que, “para colmo, ahora, cuando han trasladado la biblioteca del centro cívico Arrabal a la Normal para abrirse en julio, se han encontrado con unos desperfectos en la obra, se están cayendo las lamas de la pared, la madera está también deteriorada y mal apuntillada”. Damián piensa que este edificio no se debía haber recepcionado porque "no está bien acabado".

La antigua Magisterio fue reformada en parte con los fondos del plan Urban Sur y su rehabilitación se llevó más tiempo del previsto. Cuando abrió hace un año lo hizo acogiendo al área de Transformación Digital, con el Centro de Proceso de Datos (CPD) incluido. De sus 7 plantas, la tercera, cuarta, quinta y sexta son las destinadas a Transformación Digital y al Digital Innovation Hub; mientras que entre las plantas baja, primera y segunda, se encuentran los espacios más pensados para uso vecinal y cultural que están a la espera de tener actividad.