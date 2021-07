Esta mañana se han congregado a las puertas de la Ciudad de la Justicia un grupo de representantes sindicales de Ustea y trabajadores del Instituto de Medicina Legal para denunciar la falta de personal que vienen padeciendo los auxiliares de autopsias. Así lo ha manifestado María Angustias Osorio, delegada sindical de este sindicato y trabajadora afectada por la situación: "Solicitamos la cobertura inmediata de una vacante de auxiliar de autopsia dotada desde octubre de 2020 así como el establecimiento de un sistema que permita atender de manera rápida las bajas y vacaciones de los empleados". Asegura, además, que a raíz de la pandemia se les ha catalogado como servicio esencial "pero no nos tratan como a tal".

El Instituto de Medicina Legal cuenta en la actualidad con tres auxiliares de autopsias pero, según Osorio, "la persistencia de este déficit de personal se arrastra desde el año 2008, no solventado por ningún medio eficaz por la Administración competente; no puede constituirse en un obstáculo para el ejercicio del derecho a la libertad sindical y a la conciliación de las trabajadoras". Insiste la portavoz en que a consecuencia de esta situación, "también se ha llegado a suspender el derecho a créditos horarios de las representantes de los trabajadores por no encontrar solución alguna a un problema estructural por falta de personal" llegando a "no tener vacaciones". Insisten desde este sindicato que "esta situación no es corregida por la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local que, haciendo oídos sordos a las propuestas de diálogo por nuestra parte, impide el correcto desarrollo de un cuadrante laboral que permita tener cubiertas las bajas y las vacaciones".