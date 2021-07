Algunos puntos de vacunación de la provincia de Córdoba están adelantando la edad de vacunación frente al coronavirus, de forma que además de existir la posibilidad de pedir cita a todos los nacidos a partir de 1987, también es posible que puedan ser avisados o incluso solicitar cita los nacidos en 1988, 1989 y 1990, en función de las vacunas disponibles en cada uno de estos centros donde se inmuniza, según las distintas fuentes consultadas.

En el distrito Córdoba-Guadalquivir cualquier persona de 40 años en adelante (nacido a partir de 1981) que aún no haya recibido una primera dosis tiene la posibilidad de pedir cita, por los canales habituales,, para así comenzar su proceso de inmunización contra el covid, mientras que como en el resto de áreas sanitarias esta semana se ha abierto la autocita para los nacidos en 1987 y también se está avisando igualmente, en algunos centros de salud (por ejemplo los de Levante Sur, Levante Norte, Córdoba Centro o Fuensanta), a nacidos en 1988, 1989 y 1990.

Área sanitaria sur: pueden solicitar cita los nacidos en 1988 y 1989

En el área sanitaria sur, a partir de este jueves las personas nacidas en 1988 y 1989 pertenecientes a esta zona sanitaria, pueden solicitar cita para la primera dosis a través de ClicSalud+, o el teléfono y la app de Salud Responde y en su centro de salud. Además, en el área sur, la población mayor de 40 años, que aún no se haya vacunado contra el covid, puede iniciar su inmunización sin cita previa. Para ello, sólo tienen que personarse en el centro de vacunación referente en su zona básica de salud, de los 12 existentes en toda esta demarcación sanitaria, y el equipo sanitario procederá a recabar sus datos y administrar la vacuna. Una medida dirigida a personas mayores de 40 años o más que, por cualquier circunstancia, aún no hayan recibido ninguna dosis.

Los puntos, horarios y jornadas de vacunación habilitados para este grupo de edad son los siguientes y la planificación se repite cada semana.

Aguilar de la Frontera: de lunes a viernes, de 13.00 a 15.00 horas en el centro de salud

Baena: los jueves, en horario de 10.00 a 14.00 horas en el Pabellón de Deportes

Benamejí: los miércoles, de 9.00 a 11.00 horas en el punto de vacunación covid

Castro del Río: de lunes a viernes, a partir de las 11.30 horas en la Casa de la Juventud

Cabra: los jueves, de 10.30 a 14.00 horas en el Centro ADIE

Fernán Núñez: los jueves, de 9.30 a 10.30 horas en la carpa autocovid

La Rambla: los jueves, de 9.30 a 13.00 horas en las Naves de la Cerámica

Lucena: los viernes, de 11.00 a 13.00 horas en la caseta municipal

Montilla: los jueves y viernes, de 8.30 a 13.30 horas en el centro de salud

Priego de Córdoba: de lunes a jueves, de 12.00 a 15.00 horas en el Parque Niceto Alcalá-Zamora

Puente Genil: de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas en el centro de salud José Gallego Arroba

Rute: los miércoles y viernes, de 10.30 a 12.00 horas en punto de vacunación covid, y en Iznájar los miércoles, de 13.30 a 14.00 horas en el punto de vacunación covid.

Área sanitaria norte

Por su parte, en el caso del área sanitaria norte, cualquier persona que tenga 40 o más años, que resida o esté desplazado más de 60 días en Los Pedroches o el Guadiato y que no haya recibido ninguna dosis de vacuna contra el covid-19 puede contactar con el centro de salud que tenga de referencia. Este área sanitaria, a través de sus redes sociales, ha comunicado que si por cualquier causa (domicilio, teléfono o médico no actualizado) no ha sido avisada para vacunarse una persona de más de 40 años, puede notificarlo por whatsapp al canal ciudadano, en el 690 163 224, o contactar directamente con su centro de salud.

am