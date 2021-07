Si tienes entre 40 y 69 años y no te has vacunado contra el coronavirus, la Consejería de Salud y Familias ha organizado hoy martes un dispositivo en la capital cordobesa para hacerlo sin necesidad de cita previa. 1.200 cordobeses nacidos entre 1952 y 1981 podrán recibir esta mañana, entre las 9 y las 14 horas, la vacuna monodosis de Janssen.

Decenas de personas hacían cola esta mañana antes de que se abrieran las puertas del pabellón de deportes Vista Alegre para recibir la vacuna frente al covid, que se administrará solo a quienes pertenezcan al distrito Córdoba y Guadalquivir. Los rezagados que no hayan podido asistir a su cita o que se hayan pensado dos veces si se vacunan o no podrán hacerlo de una sola vez, ya que la vacuna de Janssen tiene la ventaja de que una vez aplicada, la pauta está completa.

Aunque a primera hora había gente esperando su turno en la puerta, en cuestión de diez o quince minutos, la cola se había disuelto gracias a la rapidez con que se administran las vacunas. "Cuando me llamaron no pude ir a ponérmela porque estaba fuera de Córdoba y no había encontrado el momento, así que he aprovechado para venir hoy", comentaba una señora en la puerta, encantada de este sistema rápido. "Me voy de vacaciones en unos días, así que me viene genial no tener que pensar en la segunda cita".