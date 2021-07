Los grupos políticos municipales han acordado este martes, en una reunión en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Córdoba, que Manuel Torrejimeno y María Luisa Gómez declaren el próximo 14 de septiembre en la Comisión de Investigación del Imdeco. De esta forma, se ha dejado fijado un calendario de comparecencias en el que destaca la doble intervención del concejal de Ciudadanos tras la acusación de la concejala de Casco Histórico, que renunció a su puesto en el instituto municipal, según explicó, por un intento de prevaricación por parte de Torrejimeno.

Las primeras preguntas serán para el concejal, que comparecerá, por acuerdo del equipo de gobierno, en primer lugar, a las 11.00 horas. Luego está citada María Luisa Gómez. Un orden que las formaciones de Podemos, Izquierda Unida y PSOE han criticado y por lo que han solicitado una nueva declaración, durante otro día, de Torrejimeno.

"Hemos vuelto a presenciar otra de las jugadas del PP para intentar marear esto y que no cumpla su función la comisión de investigación", ha expresado la portavoz de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas. Y ha añadido: "La lógica aplastante de cualquier juicio, de cualquier sistema de investigación es la contraria, quien acusa primero hablar para decir de qué acusa y, en segunda lugar, viene el acusado para defenderse".

"Había algunos grupos que querían que fuese María Luisa primero, otros grupos que querían que fuese Manuel, se ha votado y ha salido Manuel", ha explicado el concejal de Vox, Rafael Saco. La doble intervención del concejal de Ciudadanos, para Miguel Ángel Torrico (PP), demuestra que los grupos de la oposición "ya tienen sacadas sus conclusiones sobre este asunto y que solo buscan alargarla y tratar de sacar algo de rédito político". Y ha continuado diciendo que "resulta llamativo que se pida sin ni siquiera haber escuchado o valorado lo que se diga en las dos intervenciones previas".

Entrega de más de 1.000 archivos

La reunión de este martes ha servido también para poner a disposición de los diferentes grupos políticos en torno a 1.000 archivos solicitados para aclarar el asunto, entre ellos el correo que detonó la investigación y que motivó la dimisión de Gómez. En este, Torrejimeno le ordenaba a la ahora concejala 35 tareas que motivaron su renuncia. Sobre la documentación tampoco ha faltado discusión, ya que, según la oposición, hay archivos que no pueden abrirse o visualizarse. Desde la presidencia de la comisión, en manos de Vox, han asegurado que están tratando de solventar ese problema.

"Después de salir en prensa diciendo que nos faltaba documentación y que queríamos seguir avanzando, nos la han mandado. Son 1.000 y pico archivos, ahora hay que ir mirando uno a uno", ha indicado Saco. "Espero que se aclare un poco la historia, documentos hay para entretenerse un rato. Por lo menos ya está empezando a ponerse esto en marcha".

Para el PSOE, sin embargo, la dirección de Vox en este caso "no está tomando cartas en el asunto". Y la concejal socialista Carmen Campos ha aludido a "documentación incompleta". "Había carpetas vacías, no estaba comprobado...", ha señalado. Desde la formación socialista han recordado también que la comisión se constituyó en abril y, desde entonces, "no se ha escuchado a nadie". En opinión de Campos, "no es sensato para nada como se está enfocando esto por parte de Vox".