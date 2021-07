La asociación de hoteleros de Córdoba (Hostecor) ha puesto el grito en el cielo al conocer el anuncio de la Junta de Andalucía sobre la ampliación del horario de las terrazas durante una hora sin consumición ni servicio a los clientes.

El presidente de Hostecor, Fran de la Torre, ha mostrado su indignación ante esta medida. "Decirnos que podemos tener a nuestros clientes sentados una hora más en las terrazas, pero sin poder consumir es algo que no tiene sentido", ha asegurado.

De la Torre destaca además que la medida "deja fuera a los bares sin terrazas, al ocio nocturno y al cátering a los que no se les amplía el horario" y recalca que "cuando había incidencia en las residencias de ancianos, se nos restringió; cuando había más casos en los colegios también y ahora que el problema está en los jóvenes y en las fiestas privadas, nos vuelven a limitar a nosotros".

En opinión de Hostecor, "no se entiende que un cliente que se siente a las 11.30 puede pedir un plato de calamares hasta las 12 de la noche, pero a esa hora ya no", aunque siga sentado en la terraza. "Es un absurdo y no vemos esta medida con buenos ojos, creemos que la situación de la pandemia es la que es y que, como han admitido los responsables políticos de la Junta, se deriva de los botellones y de las fiestas privadas".

Para los hosteleros, cerrar a la 1 de la mañana solo se entendería si eso fuera acompañado de un toque de queda "porque eso supondría que se está intentando controlar la situación". Sin embargo, lo único que se consigue con esta restricción es causar "un daño muy grande a nuestro sector pintando el cuadro para decir que se está haciendo algo".

En el caso de Córdoba capital, Fran de la Torre recuerda que la situación es aún más grave. "Seguir limitando así a la hostelería cuando hay una previsión de 45 grados para este fin de semana supone que solo tengamos dos horas de servicio y así no hay empresa que se sustente". Por último, Hostecor plantea al Gobierno central que vaya pensando en ampliar los ERTES porque en ciudades como Córdoba, con tres meses de verano de temporada bajísima, "será muy difícil incorporar a los empleados que están en ERTE y habrá muchas empresas que tendrán que cerrar".

Los hosteleros de Córdoba habían solicitado a la Junta de Andalucía que aumentara el horario de bares y restaurantes hasta las 2 de la mañana para adaptarlo a las altas temperaturas que se producen en la ciudad en estas fechas, y ampliar el del ocio nocturno más allá de esa hora para empezar a reactivar estos negocios.