La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el anteproyecto de nueva ordenanza que regula el comercio ambulante, que permitirá la venta itinerante y que se puedan vender todo tipo de alimentos, no solo frutas y verduras como actualmente. Así lo ha confirmado tras la reunión el delegado de Comercio del Consistorio, que ha mostrado su interés en llevar esta ordenanza el pleno de septiembre o a lo más tardar octubre, y ha mostrado su satisfacción por haber conseguido la unanimidad de los grupos políticos y el consenso de los consumidores ambulantes, tras un largo proceso de alegaciones. 722 puestos autorizados se verán beneficiados de esta ordenanza, que corresponden a unos 336 vendedores, y que al fin actualiza la existente del 2012, que no se ajustaba a los parámetros y no podían acceder a las ayudas para el comercio de la Junta de Andalucía.

A partir de ahora, la ordenanza tiene que seguir una serie de trámites, entre ellos el dictamen del Consejo Económico y Social de Córdoba y del Consejo Andaluz de Comercio.

Antonio Álvarez ha explicado que esta ordenanza abre la posibilidad de vender productos alimenticios, que la anterior prohibía en gran parte, salvo frutas y verduras. Además, ofrece mayor seguridad jurídica en cuanto a transmisiones de los puestos, e introduce la modalidad de comercio ambulante itinerante, que ya se venía haciendo pero desde otra fórmula jurídica, y que afecta sobre todo a los puestos que venden helados. Igualmente, se regula el comercio callejero, con dos modalidades, como puestos castañeros y de zumos y fruta cortada. El delegado de Comercio también ha señalado que seguirán en vigor las autorizaciones existentes desde el 2011 hasta el 2016 y que en 2029 habrá un nuevo periodo de adjudicaciones.

Otros acuerdos de la junta de gobierno local

El portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ángel Torrico, ha informado de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento también ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Provincial de Personas Sordas, para el acompañamiento de personas con esta discapacidad auditiva, con una aportación de 8.000 euros, para mejorar su calidad de vida.

Igualmente, ha comunicado que el Consistorio ha recibido 136.943 euros de la Junta de Andalucía para complementar la partida municipal de 1,5 millones de euros y hacer un total de 1,7 millones para las ayudas económico familiares del ejercicio 2021, lo que "posibilitará a muchas familias salir de la crisis de la pandemia".

En cuanto a temas relativos a Cultura, se ha dado el visto bueno al convenio con el Centro Filarmónico Eduardo Lucena para el programa de actividades de 2021, con una ayuda de 3.000 euros, y se ha aprobado la 292 edición del Premio de Poesía Ciudad de Córdoba Ricardo Molina, con un montante de 26.000 euros, el cual "es una seña de identidad para el sector de la poesía nacional", ha dicho Torrico.

Antonio Álvarez ha añadido que también se ha dado el visto bueno a un convenio con la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara por 75.500 euros, para sus actividades del 2021, y otro con la asociación Estrella Azahara para un proyecto de participación infantil con niños de su entorno, por 75.000 euros.