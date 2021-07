Las formaciones municipales de Podemos e Izquierda Unida han presentado este lunes, en el Palacio de Orive, una moción conjunta para el pleno de julio con el objetivo de instar a las administraciones a desplazar las vías que atraviesan Alcolea para evitar que estas crucen por el núcleo urbano y los problemas generados como consecuencia.

La portavoz de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha remarcado que afecta a "personas de todos las edades y especialmente a los estudiantes" y ha señalado que muchas veces se juegan la vida al cruzar. Sin olvidar que también circulan trenes de transporte de "mercancías peligrosas" y "se podría dar algún accidente" en un núcleo urbano. "Que en el siglo XXI estemos viviendo este tipo de situaciones me parece patético", ha expresado. Por su parte, el concejal de IU Córdoba Pedro García ha añadido que "afecta directamente" a la vida de los personas en cuanto a movilidad, pero también en salud "por la cercanía de las vías a las viviendas".

La portavoz de Podemos ha subrayado que tanto los vecinos como los grupos políticos coinciden en que "no hay otra solución que sacarla de ahí". Soluciones alternativas como el soterramiento de la calle principal, como han explicado ambos representantes, han sido rechazadas por la barriada. "Desde el Ayuntamiento no es que la solución dependa directamente de nosotros pero sí que tenemos que instar a las administraciones implicadas a que lleguen a acuerdos y que por fin se dé respuesta a este grave problema del barrio", ha precisado Pedrajas.

Para Pedro García se trata de una moción que "lleva muchísimo tiempo trabajándose desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista político" en un momento que resulta una oportunidad histórica para solventar el problema. Y ha apuntado a la Base Logística del Ejército de Tierra. "El Ayuntamiento juega un papel clave para el planteamiento de dónde deben ir las vías y trasladas a la Junta las propuestas" para que el Gobierno nacional ejecute el cambio.

"Ya en los años 80 hubo un debate sobre la cuestión del Vial y del Plan Renfe", ha recordado el concejal. Y se perdió, para él, la ocasión. Ahora con el "desarrollo del trazado de vía desde la zona sur hasta Zaragoza" en relación al proyecto de Defensa, "si no se hace entendemos que perdemos una oportunidad histórica para solventarlo", ha insistido García.

El representante de IU Córdoba ha denunciado, por otra parte, la situación de la periferia en general. "No es casual que la misma mañana de lunes con 10 o 15 minutos de diferencia haya habido dos ruedas de prensa hablando de los problemas de la periferia", ha comentado, haciendo referencia a un acto del Consejo del Movimiento Ciudadano sobre las deficiencias de Villarrubia. "En la barriada de Alcolea todavía no conocen al alcalde ni a los concejales, porque no ha ido. Ha ido una vez casi de casualidad", ha criticado García.