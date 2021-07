42 estudiantes cordobeses volvieron la semana pasada a Córdoba después de que la Fiscalía y la jueza decana de Mallorca dictaminaran que el aislamiento que se había llevado a cabo por parte del Gobierno balear no cumplió los protocolos establecidos ya que no se documentó que los estudiantes que habían dado negativo o se habían negado a hacerse la prueba fueran contactos estrechos de otros positivos por covid.

Superada esta fase, otros 60 cordobeses quedaron confinados en el hotel covid de Mallorca, el Palma Bellver, del que aún no saben cuándo podrán salir. Esa es la queja del padre de una menor cordobesa alumna del colegio Bética Mudarra (Teresianas) que ha mostrado su "absoluta desesperación" por la "absoluta falta de información y el caos de gestión" que está llevando a cabo la Consejería de Salud de Baleares.

Según señala, su hija tuvo que ser ingresada en el hospital de Mallorca "porque en el hotel estaban completamente desbordados, ya que pese a ser supuestamente un hotel medicalizado, solo había un médico para 300 niños". Cuando entraron en estas instalaciones, pese a dar positivo, "no se les realizó ningún tipo de prueba como una placa, una ecografía o una analítica", comenta, "se han limitado a controlar las constantes vitales".

El pasado día 2 de julio, su hija y el resto de menores hospitalizados recibieron el alta "y los volvieron a meter en el hotel sin fecha de salida", comenta, "solo pedimos información, el protocolo marca una serie de días de cuarentena y a partir de ese momento, nuestros hijos deben quedar libres". Sin embargo, el Gobierno balear no les da certezas de que eso sea así. "Nos dicen que el día 6 se cumple el periodo de aislamiento y que el 7 podrán salir, pero no saben a qué hora porque dependerá de cuándo vengan unos listados", comenta, "eso supone que no podemos organizar vuelos de vuelta ni nada".

El móvil de su hija se ha roto en este intervalo y es imposible comunicarse con los servicios sanitarios de covid de la comunidad: "Nos cuelgan o nos dejan en espera y luego nos cuelgan", asegura Juan, "llevo 48 horas pegado al teléfono y nadie me atiende, parece que esto ha terminado pero hay muchos niños allí todavía".

Este padre, que lamenta la criminalización que se está haciendo de los jóvenes, "pese a que la jueza y la Fiscalía han desautorizado al Gobierno balear", ha decidido viajar mañana a Mallorca. Además, recuerda que "los primeros positivos aparecieron en Elche el día 18 de junio y Salud balear no hizo nada hasta el día 25, permitieron que muchos estudiantes se instalaran en los hoteles donde había surgido el foco de infección sin desinfectarlos ni nada, y cuando reaccionaron señalaron a los chicos como culpables".

En esta coyuntura, considera que "no me queda otra que irme allí porque nadie me da respuestas por más que lo intento, si mañana se cumple el periodo de aislamiento exigiré que dejen salir a mi hija y si no, iré al Juzgado de Guardia para denunciar esta situación, ya no sabemos qué más podemos hacer", señala.

Este periódico ha intentado recabar información de la Consejería de Salud e Baleares para conocer el estado de los estudiantes cordobeses que permanecen en el hotel, pero de momento, no hay respuesta.

Recomendaciones para los que ya han regresado

Por otro lado, el distrito sanitario Córdoba Guadalquivir ha difundido un vídeo con una serie de recomendaciones para los jóvenes que han regresado a casa después de estar confinados en el hotel de Mallorca, recordándoles que deben permanecer en cuarentena 10 días para evitar la expansión del virus, al haber sido contacto estrecho de los positivos que surgieron tras su llegada al puerto de Valencia.