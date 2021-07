La reforma del sistema de pensiones del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ya está en marcha, al menos en una primera fase, que fue consensuada definitivamente el pasado 28 de junio con los agentes sociales. Un acuerdo que aclara cómo se revalorizarán las prestaciones (con el IPC) o cuál será el sistema de jubilaciones anticipadas (con unos recortes más suavizados por meses). Sin embargo, los integrantes de la mesa de diálogo han dejado sin definir una de las cuestiones que más ampollas levanta, la vinculada a la propia sostenibilidad del sistema, con un factor de equidad del que sólo se sabe que sustituirá al de sostenibilidad con unos ajustes de las nuevas pensiones en función de determinadas circunstancias. Para la Plataforma Ciudadana de Córdoba para la Defensa de las Pensiones, en este primer acuerdo «nos están vendiendo la moto». Así lo manifiesta uno de sus portavoces, José Villamor, quien señala que «la revalorización según el IPC medio ya lo conseguimos nosotros cuando nos echamos a la calle en 2017 y 2018, cuando nos llegó la carta de la señora Báñez en la que anunciaba un incremento del 0,25 y había pensiones tan bajas que valía más la carta que mandaba que la subida en sí». A lo que añade que «en cinco años esa subida aprobada no se puede revisar».

Para Villamor, otra cuestión importante en este tema es el que atañe a la propia sostenibilidad del sistema: «Lo han derogado porque realmente lo que quiere introducir Escrivá es el factor de equidad intergeneracional, algo que no sabemos cómo se va a concretar, pero mucho nos tememos que va a sustituir al factor de sostenibilidad famoso y eso va a afectar, sobre todo, a las pensiones iniciales». Pero va más allá, «también quieren que la gente se jubile más tarde, incentivando que la jubilación sea posterior a los 67 años, algo que choca con el paro juvenil, que en Córdoba es superior al 40%, por lo que no sabemos bien hasta qué punto eso va a perjudicar a este sector de la población en el acceso a un empleo».

En esta primera firma se han resuelto cuestiones «menores» porque «la parte de más peso es la que está por venir. Yo creo que las élites económicas quieren llevar la jubilación a los 70 años, ampliar el cálculo de la base reguladora a 35 años o a toda la vida laboral».

Otra cuestión que queda en el tintero para más adelante es la de la creación de un fondo público para fomentar los planes privados de empresa en convenios, «algo que nos tememos que cuando los empresarios digan que hay que aportar en convenio tal cosa, va a ser en detrimento del salario o de las cotizaciones sociales que hacen de la cuota patronal y eso va a perjudicar a las pensiones públicas».

Amalia Pedraza es también portavoz de esta plataforma. Ella tiene muy claro que «parece un insulto a nuestra inteligencia lo que han hecho, parece que nos están poniendo unas orejeras y una zanahoria para que nos retiremos y dejemos de luchar y de fastidiarlos. Están poniendo el ventilador casi únicamente sobre la subida del IPC, cuando eso ya se acordó hace dos años, y no tocan pensiones mínimas, la brecha de género, dejan atrás lo que se está pidiendo desde hace tiempo, que se investiguen las cuentas de la Seguridad Social, el tema de los gastos impropios está ahí y no lo quieren tocar y, sin embargo, van a culpar a la gente del baby boom de que las pensiones no son sostenibles».

Tanto para ella como para Villamor, hay una cuestión clave: «Quieren recortar y punto, cuando lo que realmente tienen que hacer es fijar una reforma laboral en condiciones para que la gente tenga ingresos y pueda cotizar decentemente para poder tener unas pensiones dignas y que el sistema sea sostenible». También coincide con Villamor al afirmar que «lo más gordo y lo más difícil lo han dejado para noviembre. No se descarta el factor de sostenibilidad, que lo han cambiado de nombre, pero es lo mismo. Hay multitud de pensiones en España que están en el nivel de pobreza y por debajo, ¿les van a pagar menos por vivir más años?». Añade que se debería atender a las pensiones mínimas, equiparándolas con el salario mínimo. «En Córdoba hay pensiones muy bajas porque dependen de las condiciones sociales, y afectan sobre todo a mujeres», apunta Pedraza.

Para seguir luchando por lo que consideran de justicia, a mediados del próximo mes de octubre esperan poder concentrarse, junto a otras 300 plataformas locales frente al Congreso de los Diputados para reivindicar pensiones públicas y dignas.