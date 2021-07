S adeco, la empresa municipal de saneamientos de Córdoba, empleará a partir de este sábado a 163 personas dentro del llamado Plan Integra. Los contratos tendrán una duración de seis meses (con tres días de trabajo semanal) y en enero se espera que entre a trabajar otras 54 personas, que estarán hasta junio. A lo largo de esta semana, los nuevos empleados han recibido unos cursos de formación de dos horas, ropas de trabajo y la designación de las tareas que tendrán que realizar durante este tiempo. Las labores van desde la limpieza viaria, en el centro de sanidad y bienestar animal, el complejo medioambiental Juan Revilla y, a partir de septiembre, también en mantenimiento de colegios.

El programa está dotado con 2,5 millones de euros (se espera llegar a los 271 contratos) y persigue emplear a personas con problemas de empleabilidad y a propuesta de los servicios sociales comunitarios. Los trabajadores sociales han establecido los criterios y han dispuesto el número de personas de cada distrito que se podrán beneficiar de estos contratos, de acuerdo a la situación de cada persona. Con todos ellos, los Servicios Sociales del Ayuntamiento está trabajando desde hace tiempo.

El presidente de Sadeco y teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, recordó en la presentación de este programa que Sadeco históricamente ha sido una empresa comprometida con los más vulnerables y que siempre ha contribuido en la medida de sus posibilidades a facilitar la inclusión a aquellas personas que están en un circulo vicioso de desempleo. «No pueden acceder al mercado laboral porque no tienen experiencia previa y no tienen experiencia porque no pueden acceder al mercado», explicó Dorado . «Con este plan rompemos ese circulo vicioso y se da oportunidad a que las personas salgan de él; se les dan una experiencia que les permitirá un futuro más digno», aseguró.