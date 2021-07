02·07·2021 19:25

Villanueva de Córdoba pide a sus vecinos que se autoconfinen para frenar el brote

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha pedido a los vecinos que tomen todas las medidas sanitarias de aislamiento y de seguridad e incluso ha recomendado el autoconfinamiento en la medida de lo posible para luchar de forma efectiva contra el brote de coronavirus presente en el municipio, cuyas cifras de contagio y extensión no remiten en los últimos días y están generando una situación muy complicada. La alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez, ha explicado que pese a que la incidencia acumulada tiene una tasa superior a 1.100, no se han tomado medida de restricción de movilidad de los vecinos de la localidad por parte del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, ya que los epidemiólogos han observado una tendencia a la baja en los últimos días. Con esta decisión, aunque lo primordial es la salud y debido a que los casos activos no revisten gravedad en general, se busca que la economía local no sufra otro fuerte varapalo. No obstante, la alcaldesa considera que “es muy importante que cada uno seamos responsables de nuestros actos para volver a la normalidad cuanto antes y evitemos contactos y encuentros más allá de nuestro círculo más estrecho”