CSIF Córdoba alerta del "fuerte descenso" de las contrataciones en el Plan de Vacaciones para este año de los centros sanitarios de la capital y de la provincia, algo que podría repercutir directamente en la calidad de la atención a los ciudadanos durante el periodo estival. El sindicato informa de que, en el caso del hospital Reina Sofía, la Administración tiene previsto realizar este verano un total de 308 contrataciones, un 63% menos que en 2020, mientras que en el Área Sanitaria Sur el descenso en días sustituidos por vacaciones es de algo más de un 10%.

En el caso del hospital comarcal Valle de los Pedroches, informa CSIF en una nota, "sí hay un leve aumento en las jornadas sustituidas, pero hay que tener en cuenta que se incluyen los contratos eventuales por el covid. También en el Reina Sofía se prevé mantener los 850 contratos que se hicieron por la pandemia, una situación que se repite en el sur de la provincia", sostiene el sindicato. El Sector de Sanidad de CSIF Córdoba señala que “estos refuerzos se centran en la lucha contra el cvid-19 en unos momentos como los actuales en los que las tasas de contagio por cada 100.000 habitantes de la capital y de la provincia se encuentran en unos niveles bastante elevados en relación al resto de Andalucía y de España”. “De lo que es puramente el plan de verano, los datos indican que las contrataciones previstas son claramente insuficientes para ofrecer una asistencia de calidad”, añade CSIF.

CSIF Sanidad Córdoba señala que hay categorías en las que los puestos a sustituir se han reducido de una manera más acusada, como es el caso de Enfermería, Auxiliar de Enfermería (TCAE) o celador. El sindicato lamenta que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sigue practicando “una política laboral restrictiva” al no realizar las contrataciones necesarias para cubrir todos los permisos y, de este modo, no aumentar la sobrecarga laboral que ya sufren en el día a día los profesionales tras más de un año de denodado esfuerzo contra la pandemia”. CSIF lamenta que el Plan de Vacaciones no contemple una debida cobertura de aquellos trabajadores que disfrutarán de su merecido descanso y que se aproveche esta coyuntura para implantar directrices economicistas que puedan atentar contra la oferta asistencial que la ciudadanía precisa en esta época del año.

CSIF reclama al SAS que aumente la contratación para suplir los puestos de los trabajadores que estén de vacaciones con el objetivo de que “los cordobeses no se vean perjudicados en la atención sanitaria prestada en su centro médico de referencia”. En este sentido, CSIF Sanidad Córdoba reclama nuevas fórmulas de contratación que aseguren la estabilidad de los profesionales del SAS, garantizando su cobertura de las ausencias de personal por disfrute de vacaciones, licencias o permisos sin que las mismas deban ser suplidas por los recursos existentes.

CSIF Sanidad Córdoba también muestra su oposición frontal al hecho de que en la capital solo un centro de salud vaya a tener horario por la tarde para atender a las urgencias, “una circunstancia que es consecuencia de la falta de contrataciones por parte del SAS”. De esta manera, la atención sanitaria urgente únicamente se presta desde el pasado 28 de junio hasta el 17 de septiembre en el centro de salud de Fuensanta y en los puntos habilitados todo el año en el Sector Sur y en el Castilla del Pino, además de en el hospital Reina Sofía, concluye la nota.