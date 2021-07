Nueve alumnas del IES Zoco y sus familias saben bien lo que es la desesperación de reclamar por derecho algo que les corresponde sin ser escuchados. Del 22 al 28 de marzo del 2020 este grupo de chicas, que entonces cursaban primero de Bachillerato, tenían previsto hacer un curso de inmersión lingüística en Irlanda. La actividad fue contratada con la empresa Oxford Crew, con sedes en Granada y Baena. El viaje quedó suspendido como consecuencia del estado de alarma decretado por la pandemia pero los padres ya habían abonado los 781 euros por persona que costaba la estancia semanal. Después de reclamar el dinero a la empresa, esta les abonó a cada familia 128 euros, en un primer momento, y 212 después, por lo que aún tienen pendiente de recibir 440 euros.

La empresa les ofreció un bono para que lo utilizasen en un año, que los afectados no querían aceptar por las dificultades para poder emprender el viaje en plena pandemia y en un año complicado para las estudiantes, segundo de Bachillerato, con la Selectividad en puertas. Este grupo de padres acudió a la Oficina de Consumo del Ayuntamiento de Córdoba para poner una reclamación, de la que han tenido respuesta hace unos días y que finalmente ha sido archivada por considerar este órgano "que no existe una solución acorde al ordenamiento jurídico que pueda satisfacer a ambas partes". Sin salir de su asombro, estos padres dan por perdido el dinero que en su momento abonaron para un viaje no disfrutado.

El último ofrecimiento que han tenido de Oxford Crew es el de ceder el bono a otros alumnos del centro y que, a su vez, estos abonen a cada familia la cantidad correspondiente del viaje. Alfonso Moriana es el padre de una de las niñas que iban a realizar el viaje y portavoz del grupo de familias afectadas. Según indica, "sentimos un total abandono por la resolución que nos ha trasladado la Oficina de Consumo del Ayuntamiento, que, como no recibe respuesta de Oxford Crew, da la situación por zanjada, y por parte de la empresa, que ya no habla con nosotros ni por whatsapp; ahora lo hace a través del instituto, ya que se han vuelto a ofrecer para organizar otros viajes de estudios aun debiéndonos dinero, no damos crédito", lamenta.