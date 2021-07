El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este jueves que no ve "la necesidad" de cambiar el modelo de patrimonio histórico con una nueva ley, tal como tiene en proyecto el Gobierno, y que defenderá "el ámbito competencial".

Bellido ha explicado que este pasado fin de semana hubo en Mérida una reunión del grupo de Ciudades Patrimonio y "fui yo quien de manera informal le transmitió a la comisión ejecutiva del grupo la preocupación por cómo iba a quedar la Ley de Patrimonio Histórico que se quiere hacer a nivel nacional". En este sentido añadió que "información no tenemos ninguna", ni a través de las ciudades patrimonio, "que vamos a tener relación más directa con esa ley" ni cada ayuntamiento.

"Lo que vamos a defender es el ámbito competencial de cada una. Vamos a pelear porque se respete el ámbito competencial y la Junta de Andalucía tiene competencias plenas en ese sentido, para evitar intromisiones", ha asegurad Bellido.

El alcalde ha insistido que "tampoco veo la necesidad de cambiar los modelos". En Córdoba tenemos cuatro patrimonios de la humanidad "y los cuatro se protegen adecuadamente y funcionan bien, y a mí todo lo que sea cambiar cuestiones que funcionan bien me preocupan y sobre todo cuando se quiere meter a nuevos actores que no se sabe qué van a aportar". Igualmente ha señalado que no se sabe qué cuantía va a aportar el Gobierno para mantener estos patrimonios.

De otra parte, José María Bellido se ha referido a un sondeo interno de su partido y ha afirmado que "en general noto en la calle una valoración muy positiva de la labor que se está realizando en unos tiempos muy complicados". Este apoyo, ha dicho, "nos lo tomamos como un impulso", y sirve "para medir hasta qué punto se están haciendo las cosas bien por el pueblo, y nos sentimos respaldados por la labor que estamos haciendo y a partir de seguir trabajando duro para salir de la situación tan complicada que tenemos". El alcalde ha señalado además que los datos del covid están mejorando en la ciudad.

Finalmente se ha referido a los convenios sobre la base logística del Ejército, que espera cerrar en los próximos días con el convenio para la cesión del suelo en La Rinconada, de lo que "quedan algunos flecos por resolver".