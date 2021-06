Las asociaciones LGTBHI Adriano Antínoo, Libérate y Arcoíris Córdoba han pedido en un comunicado a Izquierda Unida que no politice el movimiento y han negado algunas de las críticas vertidas ayer por esta coalición. “Es incierto —dicen estos colectivos en su misiva— que la mesa de diversidad del Ayuntamiento de Córdoba se halla reunido solo en una ocasión, con motivo de la organización del Día Internacional del Orgullo Gay, ya que se nos ha convocado el 2 de febrero, el 5 de mayo y el 17 de junio”. Los colectivos consideran la comunicación actual con el Ayuntamiento “fluida y constante”, lo que demuestra por parte de los responsables municipales ”preocupación e interés” por el colectivo.

También muestran su satisfacción por las acciones realizadas por el Ayuntamiento que se han acordado “conjuntamente” con las acciones y que se harán repartidas durante todo el año y no exclusivamente en el mes de junio, promoviendo así la concienciación sobre el respeto a los derechos humanos del colectivo. Por otro lado, estos colectivos recuerdan que la anterior concejala Eva Timoteo dimitió, lo que ha supuesto cierto retraso por el cambio de poderes. Asimismo critican que desde IU se pidiera a las asociaciones “que se sumaran a su campaña de desprestigio, acoso y derribo” de la citada concejala, a lo cual se negaron “ya que no hacemos política sino activismo LGTB”, dicen. “Queremos dejar claro que las declaraciones de IU carecen de veracidad y fundamento alguno y que todas ellas aluden a una intención de politización del colectivo, por parte de este grupo político. Las asociaciones, antes citadas, no compartimos estas declaraciones y ponemos de manifiesto que faltan a la veracidad de los hechos”.

Por último, desde el colectivo piden que el movimiento deje de usarse “como arma política, no somos una estrategia, exigimos derechos, y esto no se puede utilizar para conseguir votos o desprestigiar iniciativas”, dicen. “Basta ya de usarnos faltando a la verdad”, concluyen.