La comisión convocada hoy para el seguimiento del plan de choque municipal que el gobierno local aprobó en 2020 para reflotar a la ciudad de la crisis ha sido un fracaso .Se trató de un acuerdo rubricado el 22 de mayo del pasado año por PP y Cs y los agentes sociales: la Confederación de Empresarios (CECO) y los sindicatos CCOO y UGT, al que después de adhirió Vox aunque sin ser firmante del mismo. El plan tenía cuatro ejes presupuestados en más de 100 millones de euros, siendo el de reactivación económica el que tenía la la cuantía económica más elevada, 87 millones.

El naufragio de la sesión se ha fraguado, en primer lugar, porque dos de los firmantes del acuerdo no se han presentado a la misma, CCOO y UGT, y en segundo lugar, porque uno de los asistentes, Vox, se han salido de la reunión al considerarla "un paripé". La delegada de Reactivación Económica y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, ha comparecido después de la reunión para valorar el grado de ejecución del plan de choque, que ha cifrado en un 90%, pero ha evitado entrar en esta polémica. "Estamos trabajando para todos los cordobeses, el diálogo siempre es constante", se ha limitado a decir.

Fuentes de CCOO y UGT han confirmado a CÓRDOBA que su ausencia en la reunión de hoy se ha debido al hecho de que el gobierno local hubiera invitado a Vox. Sendos sindicatos coinciden en recordar que el plan de choque lo firmaron los agentes sociales, sindicatos y empresarios de CECO, y el gobierno local. "En ese pacto no hay ningún partido político, este sindicato discute las cuestiones relativas al plan de choque en la comisión de seguimiento", dicen desde CCOO. En UGT, el argumento es idéntico, y explican que no han acudido al entender que "a la reunión tenían que asistir los firmantes del pacto y que, de hecho, en la convocatoria solo aparecían los firmantes".

Para completar el relato de hechos apuntamos que Vox se ha salido de la comisión al entender que estaba siendo "un paripé". Su portavoz, Paula Badanelli, que ha comparecido ante los medios en una rueda de prensa, ha arremetido contra la gestión del plan asegurando que "no hay ningún documento que soporte lo que se dice sobre él" ni sobre el grado de ejecución del mismo. En este sentido, Badanelli ha acusado a Blanca Torrent de acudir a la reunión "sin un solo papel" y de no haber trabajado de forma seria este documento de 100 millones que debía haber llegado en forma de ayudas a los cordobeses. "Han ido para cubrir el expediente y no para dar explicaciones sobre lo cumplido", ha dicho. Además la portavoz de Vox lamenta que la edil del PP le haya dicho en la reunión: "Entiendo que la gente no se quiera sentar contigo", en alusión a la ausencia de los sindicatos, un gesto que ha considerado "una humillación" por parte del gobierno local que a su juicio no debía haber permitido que esto ocurriera. Por ello, ha terminado apelando al alcalde, José María Bellido, al que ha vuelto a pedirle que tome cartas en el asunto y ponga orden "en el caos que es su gobierno".