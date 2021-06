El fin del estado de alarma y la celebración de la Fiesta de los Patios supusieron un revulsivo para el turismo cordobés, tanto que entre abril y mayo de este año la capital ganó cerca de 25.000 visitantes. Son los datos de la Encuesta de ocupación hotelera (es decir, hace referencia únicamente a los hoteles, sin tener en cuenta otros alojamientos) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que apunta que en mayo de este año la capital acogió a 40.159 turistas, por los 15.199 del mes anterior, por lo que el aumento fue de más de un 164%.

La comparativa anual es imposible de hacer porque no hay datos de mayo del año pasado. Se puede hacer con mayo del 2019 y se extrae que, obviamente, el turismo está todavía muy lejos de volver a sus cifras de antaño y menos aún de un mes de mayo, el más turístico por excelencia. En este caso, entre mayo del 2019 y el mismo mes del 2021 el número de viajeros se redujo un 61,21%, teniendo que en cuenta que las cifras de hace dos años registraban 103.530 visitantes.

Las pernoctaciones siguieron una senda similar. En mayo de este año se han registrado 66.382 noches de hotel en la capital, mientras que el mes anterior se quedaron en 23.639, lo que supone una subida de casi un 181%. Con respecto a mayo del 2019, la caída ha sido de casi un 62%.

Mayo de este año también supuso un pequeño aumente en el número de turistas extranjeros, apenas anecdóticos en meses anteriores. Según el INE, de los 40.159 turistas registrados en la capital en mayo del 2021, 33.250 eran españoles y 6.909 eran extranjeros. En abril, la cifra de foráneos no llegó a los 3.000. Sin embargo, la comparativa con los años precovid hace evidente que todavía queda mucho para la recuperación dado que en el mayo del 2019 los turistas extranjeros eran más numerosos que los españoles, 52.481 foráneos por 51.049 nacionales.

La estancia media tampoco mostró unos cambios muy bruscos, siendo ahora mismo uno de los mayores talones de Aquiles del turismo cordobés. En mayo esa estancia media fue de 1,65 días por los 1,56 del mes anterior (ligera subida), mientras que dos años antes había llegado a los 1,66 días.

Diez hoteles más

El mayo festivo sirvió además para que abrieran sus puertas más hoteles en Córdoba capital, aunque la realidad es que ahora mismo están en una situación bastante acuciante. Según el INE, en mayo de este año había abiertos en Córdoba 62 hoteles, diez más que en el mes anterior, pero 31 menos que dos años antes. Estos establecimientos sumaban 5.478 plazas hoteleras, 1.057 más en un mes.

La ocupación media por plaza se situó en un tímido 39%, porcentaje bajo si se tiene en cuenta que mayo es el mes turístico por excelencia en Córdoba. Que no fue un porcentaje excesivamente bueno se nota si se compara la cifra con la de hace dos años, cuando esa ocupación rozó el 75%, pero al menos fue mejor que el de un mes antes, cuando no llegó al 18%. Los fines de semana estuvieron algo más animados con un 57,5% de ocupación, pero de nuevo la realidad evidencia que no es un porcentaje positivo dado que dos años antes se estaba rozando el 84%.

En cuanto al personal empleado en esos hoteles, había 529 trabajadores, 137 más que el mes anterior, pero 448 menos que dos años antes.

Datos provinciales

A nivel provincial, Córdoba sumó 50.103 visitantes en mayo que supusieron un total de 83.529 pernoctaciones. La subida con respecto al mes anterior fue de casi un 149% (se sobrepasaron por poco los 20.000 turistas en abril) y la caída con respecto a mayo del 2019 (no hay datos provinciales tampoco del año pasado) superó el 62%.

Con respecto a la estancia media, fue de 1,67 días, exactamente los mismos que en mayo del 2019, pero un poco menos en comparación con el mes de antes, cuando se llegó a los 1,74 días.

Además, en la provincia había en mayo 137 hoteles funcionando, cuando hace dos años eran 214, aunque el mes de antes eran 122. El número de plazas rozaba las 8.300 y el personal empleado se quedó en 759 trabajadores.