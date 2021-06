El presidente de la asociación Down Córdoba, el cordobés José Fabián Cámara, acaba de ser elegido también presidente de Down Andalucía, según ha informado esta entidad.

Cámara lleva dos años como presidente cordobés. José Fabián Cámara estaba ejerciendo hasta el pasado martes, jornada en la que se desarrolló la votación, como vicepresidente de Down Andalucía, además de haber ocupado durante muchos años el puesto de vocal autonómico.

Además, José Fabián Cámara, durante ocho años, fue el máximo representante de las familias de personas down en España, concretamente en el periodo entre 2010 y 2018.

Down Andalucía está integrada actualmente por 17 asociaciones, entre ellas Down Córdoba, y da cobertura a más de dos mil familias, de las que unas 200 en Córdoba. Down Andalucía nació en 1992, mientras que Down Córdoba tiene más de 30 años de vida.

Actualmente uno de los principales problemas a los que están haciendo frente las asociaciones de personas con síndrome de Down es la reducción de convenios de colaboración laborales y sociales con motivo de la pandemia y la imposibilidad de poder desarrollar todas las actividades que se venían realizando. Además, otro hándicap es la necesidad de un mayor apoyo económico, por los gastos incrementados que se han producido por la crisis sanitaria.