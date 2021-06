La diputada andaluza por Córdoba Soledad Pérez ha sido nombrada secretaria del grupo parlamentario socialista, dentro de la transformación que Juan Espadas está insuflando en las filas socialistas desde que ganó las primarias. Aún sin conocerse el futuro de Susana Díaz, Pérez, la única susanista integrada de momento por el alcalde de Sevilla, accede a esta entrevista para compartir las primeras impresiones del cambio impulsado por el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía.

Ha sido nombrada secretaria del grupo parlamentario socialista, ¿cómo afronta esta etapa?

Con la responsabilidad con la que se afrontan este tipo de puestos y, por la peculiaridad del momento, con algo no muy común en política: alegría, porque la gran participación que hubo en las primarias ha supuesto una grandísima movilización de la militancia y eso significa que el PSOE está más vivo que nunca. Eso hace que la alegría sea grande por cuanto ha habido una movilización de todo el munido en positivo para querer dar lo mejor de nosotros mismos y para gobernar la Junta de Andalucía, que es el gran objetivo a conseguir.

¿Se lo esperaba?

No, en absoluto, cuando me llamó Juan Espadas y me lo ofreció se lo dije. Después también le dije que me parecía generoso por su parte tener en cuenta a todas las sensibilidades de lo que habíamos votado cada uno, pero que con independencia de los puestos yo y la inmensa mayoría de los compañeros estamos disponibles para lo que se nos pidiera. Quiero decir que todo el mundo está con un ánimo, desde el día siguiente de las primarias, para trabajar en positivo donde se nos pusiera. Esto significa más dedicación y más horas y más atención al grupo parlamentario, obviamente hay una parte de sobreesfuerzo personal en horas pero hay una parte muy positiva, que por eso no le puse ninguna pega a la propuesta, esa es la verdad. Soy consciente de que hay que hacer un esfuerzo por parte de todo el mundo porque es un momento muy ilusionante. Tenemos el tiempo que nos queda de legislatura, que ni siquiera sabemos cuál es, en el que debemos rendir al 200%. Por mi parte no va a quedar. Necesitamos que la ciudadanía perciba que las nuevas iniciativas, las nuevas maneras y los proyectos de futuro y hojas de ruta ideológica van a estar encima de la mesa los próximos días y se van a notar rápido. La mano de nuestro candidato se va a notar desde el minuto cero si es que no se ha notado ya.

Espadas ha explicado su nombramiento como un gesto de integración con el susanismo, ¿cree que ha sido suficiente?

No considero que la integración sea solamente parte de uno; la integración debe partir de las dos partes y, por otro lado, ya no debe hablarse de dos partes: ya solo somos uno, seguir hablando de integración es ya absurdo. ¿Por qué si todos estamos en el mismo proyecto?

¿Cómo augura que será el final del mandato? ¿Penalizará a Espadas el hecho de no tener asiento en el Parlamento andaluz?

No. En primer lugar vamos a tener que multiplicarnos para coordinarnos, es obvio. Él no va a estar en la Cámara andaluza en un escaño pero sí va estar permanentemente coordinado y reuniéndose con el grupo parlamentario de tú a tú. Espadas sí va a estar en el grupo como uno más. Desde el primer minuto después de las primera es nuestro jefe y ha ejercido desde el minuto cero.

¿Cuál cree que será el destino de Susana Díaz?

Eso no lo puedo contestar porque sencillamente no lo sé. Eso se va a determinar en los próximos días y va a depender mucho de ella. Creo que todavía no puede contestar a eso ni yo ni nadie.

¿Cómo interpreta los resultados de las primarias en Córdoba con un resultado tan ajustado?

A mi no me ha sorprendido. Había personas que consideraban desde la dirección provincial fundamentalmente que el resultado iba a ser un porcentaje más holgado, pero sinceramente creo que no habían sabido oír bien y tomar buena nota de lo que piensa la militancia. A mi no me sorprendió lo ajustado, y creo que coincide mucho más con la realidad de lo que la militancia decía, tal vez algunos dirigentes no han sabido escucharla.

¿Qué cree que debe pasar en el PSOE de Córdoba?

Creo que las mismas formas, maneras, actitudes y dinámica de colaboración y de reforzar determinadas ideas y prioridades como el municipalismo o los temas de ecología, igualdad o estado del bienestar, que son los temas anunciados por nuestro candidato, tendrán que ser los que imperen en nuestra provincia.

Y de cara al congreso provincial, ¿cree que debo comprarme un casco para cubrir el evento?

No creo que vaya a haber dificultades. Claro habrá que negociar circunstancias, pero todavía es pronto para decirlo, pero desde luego se tiene que parecer a lo que ha pasado y está pasando a nivel regional.

El PSOE no lo tendrá fácil con un PP cada vez más consolidado en las encuestas.

El PSOE está muy fuerte y la derecha no va a parar de dar noticias que vayan en esa dirección porque le interesa hacer desgaste. Van a intentar trabajar desde lo mediático para transmitir unos mensajes que en la calle realmente no están ocurriendo. En Andalucía con las primarias hemos detectado la movilización de la militancia y del electorado. Estas primarias han supuesto una alegría para mucha gente que está diciendo: aquí está ya el PSOE, y además, con todas las pilas puestas. Yo lo resumiría con una frase: se no nos nota que tenemos ganas de ganar. Y eso a la derecha no le puede gustar.