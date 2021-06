Simón aconseja llevar siempre "una mascarilla en el bolsillo" por si acaso

La pandemia sigue descendiendo en España, pero la mascarilla -una protección colectiva frente al covid- no va a desaparecer de nuestros bolsos o mochilas. Este fin de semana, el Gobierno modificará la ley por la que impuso su uso en todos los lugares salvo en el domicilio particular. A partir del sábado, ya no será obligatorio llevarla al aire libre siempre y cuando se respete la distancia interpersonal. Eso no significa que nos la tengamos que quitar obligatoriamente.