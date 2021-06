La Junta de Andalucía ha destinado 976.000 euros a un nuevo paquete de ayudas que se destinarán a la rehabilitación de viviendas en Córdoba, en concreto, en su mayoría, se dedicarán a la instalación de ascensores. Así lo ha indicado este viernes la delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, Cristina Casanueva, que ha visitado el número 6 de la calle Escultor Benlliure, en el Santuario, donde ya se está trabajando en la colocación de un ascensor.

Casanueva ha apuntado que desde la Junta de Andalucía, y en concreto desde la Consejería de Fomento e Infraestructuras, se está trabajando en materia de movilidad y accesibilidad en viviendas del parque público, con una mejora y rehabilitación de espacios. La delegada ha incidido en que los edificios que se beneficiarán de estas subvenciones son antiguos, datan de los años 50 o 60, lo que supone que en su mayoría no tengan ascensor. Además, ha recordado que suele vivir gente mayor, con problemas de movilidad, personas para las que estos elementos son claves para poder salir a la calle.

En cuanto al destino de este paquete de ayudas de cerca de un millón de euros, Casanueva ha concretado que beneficiará a un total de 237 viviendas. Las comunidades de vecinos abonarán el 40% del coste de las obras, teniendo en cuenta que la subvención autonómica cubre hasta el 60%.

Además de la instalación de ascensores, ha explicado la titular de Fomento en Córdoba, también se llevarán a cabo intervenciones que supondrán un ahorro energético, como la eliminación de fibrocemento de los tejados, lo que contribuirá a su vez a la salubridad.

En el caso del bloque de pisos visitado, en el barrio del Santuario, además de la instalación del ascensor, las obras también suponen eliminar varios escalones de entrada con la construcción de una rampa. Estas obras, ha indicado Casanueva, tienen un plazo de finalización que se alarga hasta últimos de año.

Un año y medio fuera de casa

Delfina, vecina del número 6 de la calle Escultor Benlliure, lleva más de un año viviendo fuera de su casa ante la imposibilidad de subir los escalones que llevan hasta su planta, la primera. Durante la visita de Casanueva a las obras de instalación del ascensor ha comentado que ahora mismo está viviendo en el campo porque tiene varios problemas de huesos, sobre todo en las piernas.

"El día que lo pongan [el ascensor] me voy a emborrachar", ha comentado animada Delfina, que espera además que los obreros se metan prisa para poder tener terminado el ascensor cuanto antes.

Rafael también vive en la primera planta del mismo edificio. Es vecino de Delfina, pero él se ha quedado en el bloque. Eso no quiere decir que no tenga problemas. Con más de 80 años, si quiere salir a la calle tiene que ser ayudado por su hijo, de lo contrario, es imposible. El ascensor, ha reconocido Rafael, "me hace falta como el comer" y entiende que la instalación del mismo "se debería haber hecho antes".

Declaración ARRU

El barrio del Santuario lleva esperando varios años ser declarado Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), un reconocimiento que debe expedir la Junta de Andalucía. Casanueva ha asegurado que esa declaración está aceptada de manera provisional, pero todavía se está pendiente de la subsanación en documentos de otras provincias.

La delegada ha recordado que para este caso se ha trabajado mucho con el Ayuntamiento de la ciudad, que fue la administración que pidió la solicitud. De salir adelante, más de un centenar de bloques se verían beneficiados de unas ayudas que aportan Junta y Ayuntamiento. Concretamente, el Gobierno andaluz tiene previsto destinar cinco millones de euros a municipios de más de 50.000 habitantes, mientras que el Ayuntamiento ya tiene reservado un millón de euros.