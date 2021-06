Una circular interna del Parque Joyero sacada de contexto ha provocado un pequeño caos que ha llevado a la población a la que le ha llegado la misma a interpretar que en el parque se estaba preparando una vacunación masiva frente al coronavirus. No se trata de un bulo, pero vista a los ojos de cualquiera que no sea un trabajador del parque puede inducir a error. El comunicado sobre vacunaciones en el Parque Joyero llamaba a los empleados de más de 25 años interesados en vacunarse a rellenar una inscripción y depositarla en la garita de acceso, informando de que la gerencia del parque enviaría el listado a la Consejería de Salud para que un día concreto sobre el que informarían acudieran a vacunar. El comunicado fue enviado el pasado miércoles a los trabajadores, pero se ha difundido fuera de este ámbito, provocando la confusión.

Esta medida forma parte del acuerdo de la Consejería de Salud y Familias con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que para acelerar el proceso, ha previsto acudir a los grandes centros de trabajo para vacunar, respetando las franjas de edad establecidas.

Aunque en este momento, se preparaba el listado de empleados de entre 35 y 40 años, el Parque Joyero solicitaba los datos de todos los mayores de 25, "para estar preparados en el momento de que se les llamara para vacunar a los de 25 a 35", según han informado el gerente del Parque, Arístides Bermejo, y Rafael Ruiz, presidente.

El Parque Joyero, que aglutina a 250 empresas tiene más de 1.200 empleados y es el tercer centro laboral más grande de Córdoba después del hospital Reina Sofía y de la Universidad de Córdoba. Para movilizar a los sanitarios del SAS necesitan recopilar a un mínimo de 100 personas trabajadoras interesadas en vacunarse y contratar un equipo móvil por si hay alguna emergencia, según ha indicado Ruiz. Los mayores de 40 ya están vacunados, pero "al ser un espacio en el que trabajan muchos jóvenes, es normal que hayamos previsto esta medida, que no esperábamos que provocara este revuelo".

En el día de ayer, 18 de junio, fijado como fecha límite para apuntarse al listado, varias decenas de cordobeses de a pie no vinculados con las empresas joyeras se personaron en el lugar para depositar su inscripción, entre ellos, una pareja de la Guardia Civil, según indican fuentes del parque. La confusión viene dada porque en el texto de la circular se indica que "tendrán prioridad los empleados de las empresas instaladas en el Parque Joyero". Según Arístides Bermejo, "lo que queríamos decir es que se vacunaría a los que trabajan allí, ya que hay empresas grandes que tienen una oficina en el parque con dos o tres empleados y lógicamente, no se iba a vacunar a todos los trabajadores de esas empresas sino a los que están allí habitualmente". De momento, no hay fecha para una posible vacunación, ya que aún se están organizando los listados para su envío posterior a la Consejería de Salud.