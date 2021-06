La asociación Down Córdoba, con más de 30 años al servicio de las personas con este síndrome y sus familias, será reconocida hoy con un premio Cordobés del Año, que concede Diario CÓRDOBA. Al frente de la asociación está José Fabián Cámara, que agradece en nombre de las más de 200 familias a las que representa, que Down Córdoba haya sido merecedora de este galardón, «porque sigue existiendo mucha desinformación sobre las personas con Down y sus capacidades».

¿Cómo comenzó su vínculo con Down Córdoba?

Conocía de primera mano este síndrome por mi profesión de docente. Fui maestro de Manuel Romero, el cantaor de flamenco con síndrome de Down de Santa Cruz. Así que, cuando en 1995 nació mi hijo Fabián con síndrome de Down, tuvimos muy claro que había que unirse a la asociación para estar con familias en nuestra misma situación.

¿Qué personas o familias impulsaron esta asociación?

Allá por el año 1986 un grupo de padres y madres coincidieron en lo que se conocía como centro base, donde se prestaba estimulación precoz. En aquella época la única atención que se daba a las personas con síndrome de Down era en centros generalistas, por lo que las familias entendieron que había que buscar otras opciones, apostando por actuaciones específicas para personas con esta discapacidad y enfocaron por ahí el camino, uniéndose por un fin común. En 1988 se constituyó legalmente la asociación Down Córdoba y, de manera prácticamente similar, comenzaron su andadura la mayoría de asociaciones Down en el territorio nacional.

¿Qué avances ha logrado Down Córdoba en las más de tres décadas que tiene de vida?

Se ha conseguido que la sociedad apueste por lo diferente e incluya a las personas con síndrome de Down en cotas que hasta hace años eran impensables, como los modelos que persiguen la inclusión del alumnado en los centros escolares, el acceso al empleo, así como el disfrute de la comunidad como cualquier otro ciudadano. Si bien es cierto que el porcentaje de consecución no es el que nos gustaría y que queda aún camino por recorrer.

¿Qué servicios está prestando ahora mismo la asociación y cuáles se van a recuperar una vez esté más controlada la pandemia?

En julio del 2020 los servicios concertados (atención temprana y centros de día) retomaron su actividad presencial y en septiembre hicieron lo mismo los privados (habilidades básicas, autonomía y adultos - formación e inserción laboral). En septiembre de este año queremos retomar el programa de ocio y todo lo relativo a vida independiente, comenzando con el Proyecto Amigo y, a medio plazo, la iniciativa de Vivienda Compartida.

En materia de empleo, ¿qué espera pueda conseguirse a corto o medio plazo?

La inserción laboral en empresas privadas marcha a buen ritmo y agradecemos públicamente el compromiso social de las empresas de la provincia de Córdoba que apuestan por la contratación de personas con síndrome de Down. Sin embargo, en el ámbito público, nuestros gobernantes tienen que dar una vuelta de tuerca y primar la inserción laboral de las personas con discapacidad, adaptando los procesos en las convocatorias públicas de puestos de trabajo, con cupos de sub-reserva que garanticen que las distintas discapacidades tienen igualdad de oportunidades.

¿Existen perspectivas de que cambie el hecho de que muchos estudiantes Down no titulen?

Con la regulación de la nueva Ley de Educación este asunto se puede solventar, pero aún es demasiado pronto para valorarlo.

¿Quedan aún muchos asociados de Down Córdoba sin vacunar frente al covid?

Están pendientes de recibir el suero un buen número de menores de 40 años, con nivel de dependencia 2, por lo que demandamos a la autoridad sanitaria que agilice este proceso, ya que hablamos de colectivos sensibles y con otras patologías asociadas. Además, tenemos a usuarios recluidos en sus casas desde que comenzó la pandemia por miedo a contagiarse al no estar vacunados y que no recuperarán su actividad hasta que no estén inmunizados.