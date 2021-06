El presidente de la Asociación Down Córdoba, Fabián Cámara, que ha recogido el premio junto a Laura Muñiz, ha sido el encargado de agradecer el reconocimiento otorgado por Diario CÓRDOBA a este colectivo, que presta sus servicios desde hace más de tres décadas a unas 200 personas con síndrome de Down y sus líneas de trabajo son referentes en toda España. Cámara ha subrayado que el hecho de que este periódico «haya tenido a bien otorgarnos el título de Cordobés del Año es para nosotros un reconocimiento a la labor que venimos haciendo durante más de 30 años por la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la vida», recordando que sus acciones se dirigen a muchos ámbitos, como el social, escolar o laboral.

El presidente del colectivo también ha destacado que entre sus objetivos figura que "las personas con síndrome de Down sean vistas como otro ciudadano cualquiera". Sin ocultar su satisfacción, los miembros del colectivo presentes en la gala han manifestado su felicidad ante este título, que ayuda a seguir adelante con un trabajo que hace posible que la inserción laboral de estas personas esté aumentando, de forma que está beneficiando a un número creciente de usuarios, cuando hace apenas unos años era "anecdótico" que algún joven con este síndrome estuviera trabajando con un contrato. Cámara ha reiterado su "agradecimiento" porque, ha señalado, «sigue existiendo mucha desinformación sobre las personas que sufren este síndrome", que, gracias a los servicios que ofrece la asociación y el apoyo de las familias "aprenden desde pequeños autonomía personal y otras habilidades con el fin de ser lo más independientes posible", y alcanzar triunfos nunca antes imaginados.