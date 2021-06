Alfonso Gallegos, director general de la empresa Polímeros Gestión Industrial, ha agradecido gradeció este premio recordando la llamada del director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, anunciándole que habían recibido este reconocimiento y "me explicó en qué consistía", pero "lo más bonito me lo dijo al final, cuando me contó que, además, tenía grandes amigos que habían colaborado en que ese galardón se materializase, y ese es el activo con el que me quedé".

Hace seis años iniciaba su andadura esta empresa surgida en Córdoba, que ahora pertenece al grupo mexicano Verzatec y cuya producción de paneles traslúcidos de policarbonato llega ya a varios países.

En medio de una gran satisfacción, Gallego ha señalado que "Polímeros es una empresa joven, pero sigue en un proceso inversor que no para y va a continuar", de hecho, ha explicado, se van a contratar dos nuevas líneas de producción «con lo cual, estaríamos ya en cinco, y así pensamos continuar, creciendo y haciendo nuevos amigos, como no puede ser de otra manera».

El director general de Polímeros ha asegurado que el reconocimiento de Cordobés del Año es un premio "cariñoso y entrañable, que es positivo para la firma", añadiendo que «somos una empresa constituida hace seis años y hemos tenido una trayectoria de crecimiento permanente, tanto en empleo como en facturación e inversión». Un éxito que ha hecho a este grupo merecedor de este galardón, aunque, ha reconocido el empresario, "no esperábamos este crecimiento continuo a este nivel, lo que significa que las cosas se están haciendo bien". Seguir esta línea ascendente es el propósito de la empresa, que recibe un espaldarazo con la decisión del jurado de estos premios.