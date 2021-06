Pasado el primer trago (y el peor para muchos), durante este miércoles los estudiantes, más calmados aunque no relajados, encaran la denominada Fase de Admisión que comprende las jornadas de Selectividad hoy y mañana. Ésta, al contrario que la de ayer que era obligatoria, es de carácter voluntario y tiene por objeto la evaluación de los conocimientos y la capacidad de razonamiento en unos ámbitos disciplinares concretos, relacionados con los estudios que se pretenden cursar y permite mejorar la calificación obtenida en la fase de acceso. Se debe entender por acceso obtener los requisitos que permiten ingresar en la Universidad, mientras que se debe entender por admisión conseguir la plaza en la carrera y centro deseado. Por tanto, muchos estudiantes tienen acceso a la Universidad y, sin embargo, no tienen admisión en algunas carreras porque no consiguen plaza.

Desde las 8.00 horas

En esta fase, el alumno puede presentarse desde una a cuatro materias de las elegidas libremente. En la prueba de hoy las materias a examen son: Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II (distintas a las de la fase de acceso) Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales II, Griego II, Física e Historia de la Filosofía.

Igual que ayer, los alumnos han sido citados para los exámenes de la PEvAU a las 8.00 horas comenzando media hora después con el primer examen. Entre uno y otro dispondrán de una hora de descanso para despejarse y coger fuerza para seguir.