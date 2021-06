El Ayuntamiento de Córdoba quiere iniciar los sondeos previos a las exhumaciones de víctimas del franquismo en el cementerio de La Salud de la capital entre finales de agosto y septiembre. Esa es al menos la fecha que baraja el presidente de la comisión técnica para las exhumaciones constituida en mayo, Pedro José Ruiz, que tiene la intención de llevar al próximo consejo de administración de la empresa municipal del 23 de junio el pliego de licitación de estos primeros sondeos, que se harán en el cementerio de La Salud. El Ayuntamiento de Córdoba dispone en estos momentos de 18.000 euros a cargo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con los que tiene previsto acometer este sondeo concretamente en la parcela llamada Virgen de los Dolores del cementerio de La Salud, encaminado a estimar el número de personas que fueron enterradas allí.

Estos trabajos preliminares forman parte del protocolo que firmaron el pasado 11 de diciembre la vicepresidenta Carmen Calvo (Gobierno central), la consejera de Cultura Patricia del Pozo (Junta de Andalucía) , Antonio Ruiz (Diputación) y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en representación del Ayuntamiento de Córdoba para hacer realidad las exhumaciones en la capital cordobesa, después de años de lucha de los colectivos memorialistas que reclaman la recuperación de sus familiares.

Te puede interesar: Provincia 'Córdoba, tierra con memoria' busca restituir y reparar la dignidad de las víctimas cordobesas del franquismo

Antonio Deza, presidente de Dejadnos Llorar, denunció ayer en el Día de la Memoria Histórica y Democrática «el mutismo institucional» acerca del inicio de las exhumaciones en la capital, al tiempo que reitera que «el mejor homenaje a las víctimas es el inicio» de las mismas. En la misma línea que la plataforma Comisión de la Verdad de Córdoba, que también lamentó el domingo que «no haya nada que celebrar», Antonio Deza habló de «incertidumbre muy grande, que llega a la angustia» por el hecho de que los familiares sigan sin saber cuándo darán comienzo los trabajos en los cementerios de San Rafael y la Salud de la capital cordobesa. En este sentido, quiso mandar ayer un mensaje a los cuatro firmantes del protocolo para las exhumaciones (el alcalde José María Bellido, el presidente de la Diputación Antonio Ruiz, la consejera Patricia del Pozo y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo): «Les ruego y les digo que el mejor homenaje a las víctimas del golpe militar y el franquismo es que se dé alguna noticia de cómo van los trámites para las exhumaciones».

En esta línea, Antonio Deza propone que la comisión técnica formada para el impulso de estos procedimientos nombre un portavoz que pudiera ir orientando a los familiares sobre los trámites y pasos que se están haciendo. «Todos entendemos que los trámites suelen ser largos pero si no se da noticia ninguna se crea una incertidumbre enorme y llega a afectar muy profundamente a las personas. No es que dudemos de que ese compromisos se va a cumplir, pero crea angustia», dice Deza al tiempo que valora el acto celebrado ayer por la Diputación de Córdoba con la inauguración de la muestra Córdoba, tierra con memoria, y agradece el compromiso tanto del presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, como delegado de Memoria Histórico, Ramón Hernández, «que está haciendo un buen trabajo».