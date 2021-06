La junta de gobierno local ha suspendido la celebración de todas las ferias de las barriadas periféricas que debían celebrarse a lo largo del verano por la pandemia de coronavirus. Este es el segundo año que no se celebrarán estas veladas por la persistencia de la tasa de contagios en la ciudad. De este modo, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), y el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico han anunciado que quedan suspendidas las Feria de la Barriada de los Ángeles, la Feria de El Higuerón, la Feria de Villarrubia, Feria de Cerro Muriano, la Feria de Santa Cruz, la Feria de Alcolea y la Feria de Trassierra. Por contra, el Ayuntamiento anuncia que al menos habrá actividades alternativas y que incluso se baraja la posibilidad de celebrar algunos conciertos y talleresm donde con medidas preventivas se pueda disfrutar de alguna manera de estas veladas festivas.

La primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), ha hecho un llamamiento a la población cordobesa para que sea responsable y no baje la guardia ante el coronavirus, después de que la tasa de contagios se haya situado en 200 por cada 100.000 habitantes. “El el bicho no se ha ido”, ha asegurado la responsable municipal que ha insistido en que no se debe bajar la guardia para evitar que dicha tasa siga creciendo. Entre lo positivo, Isabel Albás ha destacado que la vacunación ha llegado al 50% de los cordobeses, que ya tienen la primera dosis inoculada y se ha felicitado por el buen ritmo de la campaña de vacunación de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, Albás ha recordado que mañana, 15 de julio, se cumplen dos años de la toma de posesión de José María Bellido como alcalde de Córdoba y ha definido el gobierno local formado por PP y Cs de “gobierno estable, fuerte, cohesionado y leal”.

Entre los asuntos más destacados de la junta de gobierno local se ha aprobado una reforma del protocolo a firmar con el Ministerio Defensa y la Junta de Andalucía para la implantación de la base logística del Ejército. El pasado 15 de mayo se aprobó dicho protocolo que ha tenido que ser retocado a propuesta del Ministerio, para que no incluya partidas económicas concretas. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha explicado que la idea es que este protocolo ese un marco general que luego se desarrollará en distintos convenios de áreas determinadas. En cualquier caso, Torrico ha asegurado que el protocolo es “una declaracion de intenciones clara y unívoca de colaborar en este macroproyecto y a partir de ahí habrá actuaciones concretas”.