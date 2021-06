El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha registrado en lo que va de pandemia unas 300 donaciones de plasma, aportadas de forma altruista por cordobeses que han padecido la infección por coronavirus, para que pueda ser utilizado en los hospitales para el tratamiento de determinados pacientes ingresados por covid-19.

La directora del Centro de Tejidos, Transfusión y Células de Córdoba, Gema Fornés, explica, con motivo de la conmemoración hoy del Día Mundial del Donante de Sangre, que aunque el uso de este plasma, denominado hiperinmune, no ha sido utilizado de forma muy masiva en los hospitales cordobeses, las 300 donaciones registradas en Córdoba de plasma hiperinmune han permitido atender a pacientes graves con covid de muchas provincias andaluzas.

En el caso de Córdoba, precisa Gema Fornés, los pacientes que han recibido ese plasma hiperinmune han sido siete en el hospital Reina Sofía y uno en el hospital San Juan de Dios. El plasma hiperinmune, al igual que la donación de sangre en general, se obtiene a partir de la donación de pacientes que tienen de 18 a 65 años, gozan de buena salud y pesan más de 50 kilos, pero con la especificidad de que han superado la enfermedad del covid y han desarrollado anticuerpos.

El uso del plasma como tratamiento fue empleado con anterioridad en el abordaje de infecciones respiratorias agudas graves causadas por otros coronavirus como el SARS, en el 2003, y el MERS, en el 2012. Fornés recalca que el plasma sanguíneo se viene empleando desde hace años para abordar determinadas enfermedades y sus usos se están incrementando, al margen del covid. Patologías como varios tipos de cáncer, inmunodeficiencias, dolencias renales, entre otras.

¿Por qué es tan importante el plasma? El plasma es determinante para el funcionamiento del sistema inmunitario, pues contiene inmunoglobulinas, algunas de las cuales son anticuerpos y otras intervienen en funciones inflamatorias de defensa frente a agresiones externas, indica esta doctora.

Beneficiarios

El jefe de sección de Neumología del hospital Reina Sofía, José Manuel Vaquero, apunta que los siete enfermos covid tratados en el Reina Sofía con plasma hiperinmune eran todos pacientes inmunodeprimidos, con déficit de defensas. Concretamente, algunos estaban trasplantados desde antes de la infección, otros padecen una enfermedad congénita o una inmunodeficiencia. Vaquero expone que la evolución de los siete pacientes ha sido muy favorable y aclara que no se ha utilizado en muchas ocasiones este tratamiento porque es más útil en los primeros días de la infección. Este experto sostiene que la mayoría de los pacientes que ingresan por covid ya llevan una semana con síntomas, por lo que no se encuentran en la fase vírica sino en la inflamatoria, para la que se utilizan más otro tipo de medicaciones, según el protocolo. Este neumólogo destaca que el plasma hiperinmune se emplea más en casos en los que el tratamiento habitual no funciona y añade que, para su aplicación con carácter compasivo, se tiene que solicitar un permiso especial a las autoridades sanitarias.