Carmen Calvo ha valorado hoy en Córdoba, tras la votación realizada en el marco de las primarias del PSOE andaluz, la manifestación que hoy se lleva a cabo en Madrid, en la plaza de Colón contra los indultos a los políticos catalanes condenados por el procés , como "la foto de la impotencia del PP, que no ha aceptado la llegada del PSOE al poder mediante la moción de censura que es un instrumento plenísimamente democrático". También considera que esa foto se produce por "la incapacidad del Partido Popular de hacer política durante diez años y de haberla hecho con desidia y contra Cataluña, más allá de la irresponsabilidad inmensa de los independentistas cuando intentaron romper nuestro orden constitucional y la unidad territorial del estado". Según Calvo, el PP se ha visto "arrastrado por la ultraderecha tras la situación prácticamente de desaparición de Ciudadanos para seguir haciendo un formato de política que a España no le conduce a ningún sitio". En su opinión, quienes desean que Cataluña sea una parte importante del territorio español "tenemos que buscar fórmulas de trabajo comunes, reencontrarnos en los parámetros democráticos del respeto y el diálogo porque la alternativa a eso no existe y por eso estar en la plaza de Colón lanzando proclamas de cartón piedra solo es fruto de la impotencia de hacer política de la derecha y la ultraderecha española, que no acaban de entender ni la historia de España ni los acontecimientos recientes por los que ellos deberían estar pidiendo disculpas".

Para la vicepresidenta del Gobierno, el PP en lugar de estar en Colón "tendría que hacer una revisión de lo que ha hecho durante diez años contra Cataluña y porqué ahora no tienen prácticamente apoyos electorales ni en Cataluña ni en el País Vasco, qué clase de alternativa es un partido que no tiene ninguna posición política ni en el País Vasco ni en Cataluña donde viven casi siete millones de españoles". En su opinión, el PP "no es una alternativa para España y por eso se va a Colón para estar debajo de las frases vacías e inquietantes de Santiago Abascal que es quien da las órdenes precisas". En esa línea, Carmen Calvo ha pedido a los dirigentes populares que "no sean cobardes, que no les tomen el pelo a los españoles, que se hagan la foto porque allí están los tres y que además digan algo constructivo para Cataluña que ofrezca un futuro a Cataluña y al resto de España que evidentemente tiene que salir de esta situación".

"Los indultos son un instrumento constitucional y democrático"

En relación con los indultos, Carmen Calvo ha informado de que los expedientes están terminando de tramitarse y ha apostillado que si bien "discrepar es natural en democracia, mentir no debería formar parte del discurso porque mentir a los ciudadanos es muy grave". Al hilo de esto, ha recordado que "los indultos son un instrumento constitucional y democrático de todas las democracias y que se han utilizado en este país durante 42 años y que alguien reflexione en qué momentos y para qué y que se emplea en todos los países para situaciones donde hay que hacer política buscando un bien superior que, en este caso, es que Cataluña esté en una senda de tranquilidad y de política realista". Para la dirigente socialista, si la derecha no se suma a ello es "porque utiliza esta situación para hacer política, para enfrentar a Cataluña y España, lo cual es muy destructivo, es la negación de la política y es lo que nadie puede entender del PP". Así, ha pedido al gobierno catalán "lealtad y capacidad de cooperación" y ha instado "quienes dicen que quieren tanto a quienes no son independentistas en Cataluña, entre los que estamos los socialistas, tienen que decir algo más y ponerse a hacer política". Por eso, ha concluido, "los indultos estarán pronto en el Consejo de ministros porque hay que elevarse, reconstruir este país y salir de esta situación buscando la concordia, el reencuentro".