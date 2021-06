El contexto actual del deporte requiere de un análisis profundo que permita tratar las distintas dificultades que se han presentado a raíz de esta crisis epidemiológica. Bajo esta premisa y coincidiendo con la sede del Año Europeo del Deporte en Andalucía, los días siete, ocho y nueve de septiembre se celebra el 17th Congreso de la EuropeanAssociationforSociologyof Sport (EASS), organizado por profesores de la Universidad de Córdoba y de Sevilla.

La temática del evento gira en torno a soluciones para la gestión del deporte en el contexto de la crisis epidemiológica, la democratización del deporte desde un enfoque de género, la visión crítica de los principales conflictos del fútbol en el contexto europeo y la emergencia de nuevos deportes al aire libre como el senderismo y la bicicleta de montaña.

Concretamente, los profesores David Moscoso y Jesús Fernández de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de Sevilla, respectivamente, son los encargados de organizar este congreso junto con el apoyo de la Consejería de Educación y Deportes, el Instituto Andaluz del Deporte y la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía para su gestión.

Más de 150 sociólogos de diferentes universidades y centros de investigación de países como Japón, Israel, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Canadá y de buena parte de los países de la Unión Europea se encuentran ya inscritos, y se prevé que aumente el número de participantes. Entre los ponentes invitados se encuentran especialistas de gran renombre internacional como Mark Doidge, de la Universidad de Brighton (Reino Unido); Kari Fasting, de la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte; Ramón Spaaij, de la Universidad de Amsterdam (Holanda); Belinda Weaton, de la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda), y Raúl Sánchez, de la Universidad Politécnica de Madrid.

Según el profesor David Moscoso “el contexto actual del deporte requiere de un análisis profundo que permita tratar las distintas dificultades que se han presentado a raíz de esta crisis epidemiológica, así como la elaboración de propuestas para hacer frente a tales dificultades”. A este respecto, añade el profesor Jesús Fernández que “el intercambio de conocimientos y experiencias de lo que está ocurriendo en toda Europa en materia deportiva, en este momento, puede ser clave y de utilidad pública para administraciones municipales, autonómicas y estatal en nuestro país”.

Se trata de la primera vez, en su recorrido histórico de esta asociación europea, que se celebra por segundo año su congreso anual oficial en un mismo país, teniendo en ambas ocasiones a Córdoba como sede congresual. En efecto, entre el ocho y 11 de mayo de 2013 los mismos promotores organizaron el 10th Conference EASS Sociology and Sport in face new challenges, al que asistieron sociólogos de 26 países de la Unión Europea, y que resultó de forma exitosa tal que se ha propuesto desde esta sociedad científica europea organizar de nuevo este evento aquí.