La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba (UGT-FICA Córdoba) informa que el próximo lunes, 14 de junio, entra en vigor la jornada continuada e intensiva en el sector de la construcción en la provincia de Córdoba. Una medida que afecta a unos 15.000 trabajadores de toda la provincia y que tiene como objetivo evitar la exposición de la plantilla a las altas temperaturas. Asimismo, los días 11 de octubre, 24 y 31 de diciembre, tendrán la consideración de no laborable.

Durante estos 59 días de duración, se recomienda que la jornada no comience más tarde de las 7 de la mañana. Además, en vez de las 8 horas de trabajo ordinario, durante la campaña de jornada intensiva se reducirán a 7 horas continuadas. No obstante, el tiempo destinado al descanso o “bocadillo”, se tendrá que recuperar, por lo que los trabajos deberán concluir no más tarde de las 14.30 o 15.00 horas, como máximo, informa una nota de prensa del sindicato.

El secretario de Acción Sindical de UGT-FICA Córdoba, Antonio Lopera, ha explicado este viernes que “esta reducción horaria es posible por el exceso de jornada en el cómputo de horas anuales, y no son recuperables” y aseguró que, como norma general, “las empresas cumplen con esta reducción”. En caso contrario Lopera avisó que “si un trabajador tiene un accidente fuera de esta jornada, las mutuas se desentienden”.

En otro orden de cosas, Lopera ha puesto en valor el funcionamiento de este mecanismo para reducir la siniestralidad laboral, incluso el año pasado “en el que todo fue más complicado por la pandemia”. Precisamente, sobre el calendario del año 2020, Lopera ha anunciado que una sentencia reciente ha dado la razón a UGT, que el año pasado firmó un acuerdo con Constructor para reactivar la construcción al mismo tiempo que la industria y que fue impugnado por CCOO. “La justicia nos ha dado, una vez más, la razón a nuestro sindicato en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”, ha apuntado Lopera.

Además, el representante sindical ha avanzado que en la negociación del próximo convenio vamos a abrir el debate para ampliar todo lo posible la implantación de la jornada continuada (de 8 horas seguidas) el resto del año. “El año pasado ya se llevó a cabo por el Estado de Alarma y se ha demostrado que hay más productividad y rendimiento cuando no se hace la parada y se retorna por la tarde”, ha afirmadoLopera.

Por su parte, el responsable del sector de la Construcción de UGT-FICA Córdoba, Javier Delgado, ha recordado que, como todos los años, “desde el sindicato se realizará un seguimiento del cumplimiento de lo pactado, y se denunciará desde los servicios jurídicos de la Federación a la inspección de trabajo los incumplimientos existentes en esta materia contra aquellas empresas que no cumplan con el calendario fijado, así como las tablas salariales, ya que tenemos conocimiento de que algunas empresas no están pagando según convenio ”.

No hay que olvidar que el sector de la construcción es uno de los más expuestos a los golpes de calor, por lo que es muy importante que se tomen las medidas oportunas para proteger a los trabajadores. Las empresas deben poner a disposición de los empleados suficiente agua para que puedan hidratarse lo más posible, así como adecuar la ropa de trabajo a la climatología, sin olvidar que ésta sea homologada por el sector.

Delgado ha expuesto algunos de los síntomas más comunes del golpe de calor. “Existen dos fases, una primera en la que hay sudoración excesiva, sensación de mucho calor o pequeños mareos; mientras que en una segunda más peligrosa, incluso mortal, se pueden sufrir convulsiones o pérdida de conciencia”. Llegados a esta situación, “debemos irnos a un sitio más fresco, tomar agua en pequeños sorbos y quitarnos la ropa, pero si se pierde la conciencia hay que llamar de forma urgente a los servicios sanitarios”, ha explciado Delgado.

Por último, desde UGT-FICA Córdoba se insta a las distintas administraciones, con obra pública contratada, a controlarlas y a obligar a las empresas a cumplir con el calendario pactado por los agentes sociales.