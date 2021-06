Coincidiendo con los estragos del calor que se acusa ya estos días en Córdoba y con el aviso amarillo existente, los alumnos de once centros educativos de la capital, de los diecinueve donde la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento cordobés instaló aparatos de aire acondicionado nuevos que a falta de una instalación eléctrica adecuada están sin poderse usar, han recurrido a un método tradicional de refrigeración. Al cole con Abanico es la campaña que las asociaciones de madres y padres de alumnos de estos colegios han puesto en marcha para reivindicar una solución a este tema.

Relacionadas Las altas temperaturas disparan la demanda de aparatos de climatización

Antonio Bueno, uno de los portavoces de la Plataforma SOS Climatización, que es la que ha promovido la campaña, recuerda que “las máquinas están puestas, en su mayoría, desde finales de verano de 2020 y la excusa para no subir la potencia han sido muchas”. Señala que han intentado contactar de diversas formas (todas por cauce oficial) y en múltiples ocasiones con las Delegaciones de Infraestructuras y Educación sin obtener resultados. “No dan reuniones, no concretan nada, hay ausencia de información y la que nos ofrecen es inexacta y a veces contradictoria”, recalca Bueno, quien remata que “a nosotros nos da igual la ideología del que gobierna, a nosotros nos importan nuestros hijos, esa es nuestra única ideología”.

Por su parte el teniente de alcalde de Infraestructuras, Medioambiente y Sostenibilidad, David Dorado, ha explicado a este periódico que “la línea de subvención de la Junta de Andalucía que se inició en 2016 para la mejora de la eficiencia energética de los colegios no contempló la necesidad de actualizar y aumentar la potencia de las instalaciones eléctricas de los colegios. Desde el Ayuntamiento hemos decidido acometer una inversión de 1.965.000 euros en las instalaciones eléctricas de los colegios públicos. Esto no se ha podido realizar de manera simultánea a las obras de climatización al no estar previsto en las inversiones de la Junta. Precisamente, gracias al compromiso del Ayuntamiento de Córdoba con la comunidad escolar se están licitando ya las obras de mejora de las instalaciones eléctricas y podrán estar ejecutadas en cuestión de unos meses”.