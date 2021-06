El termómetro en Córdoba ha empezado a subir este jueves y el calor sofocante empieza a hacer acto de presencia. Sectores como el de la climatización no dan abasto para atender llamadas de clientes interesados en instalar aires acondicionados o en renovar los que ya tenían. Así lo indica Rafael González, gerente de la empresa Frionuevo, quien asegura que desde que terminó el confinamiento hasta ahora, la demanda “se ha disparado”. El teletrabajo y las horas en casa han hecho que muchos aprovechen para hacer “esas reformas pendientes”. Con la llegada de la nueva factura de la luz y pensando siempre en ahorrar, “la gente se muestra muy interesada en sustituir equipos que son pocos eficientes por otros de tecnología inverter que reducen el gasto por consumo de luz entre un cuarenta y cincuenta por ciento respecto a las máquinas tradicionales”. Dependiendo de la potencia del sistema de climatización, se pueden encontrar equipos desde quinientos euros más IVA hasta otros, centralizados para una vivienda, que pueden rondar los tres mil euros, sin impuestos incluidos. Para combatir las altas temperaturas se pueden recurrir a métodos alternativos que, aunque no tan efectivos como el aire acondicionado, también ayudan a paliar los rigores del calor. Poner toldos, persianas, cierres aislantes con doble acristalamiento que permitan mantener la temperatura dentro de casa no muy alta y, sobre todo, “poniendo en verano la temperatura del climatizador entre 25 y 26 grados porque cada grado que bajemos supone un incremento de hasta un ocho por ciento en el consumo de luz”, destaca González.

Por su parte, el presidente de Facua, Francisco Martínez, apunta que "ya en la primera semana de junio la luz subió un 42 % respecto al mismo período del año anterior”, algo que va a ser “la tónica a partir de ahora y más con las altas temperaturas que padecemos aquí”. Desde esta organización se apuesta por la eficiencia energética y la descarbonización pero no así con el hecho de que las medidas adoptadas por el gobierno “acaben repercutiendo en el bolsillo del consumidor”. En este sentido añade Martínez que desde Facua se está pidiendo que se adelante el periodo Valle (de doce de la noche a ocho de la mañana y todas las horas del sábado, domingo y festivos), el más económico, a las diez de la noche “porque esas dos horas pueden beneficiar a muchísimas personas, sobre todo en una época como la que nos encontramos, solo tenemos que remitirnos a la noche que hemos pasado y al día que nos espera hoy”. El aire acondicionado, ha destacado, “no es un artículo de lujo para nosotros, nuestro hábito de consumo no puede cambiar en este sentido”.