08·06·2021 12:45

Andalucía prevé empezar a citar para vacunación a menores de 40 años a finales de la próxima semana

La Junta de Andalucía prevé empezar a citar "a finales de la semana que viene" en la comunidad autónoma a la población con menos de 40 años de edad para administrarle la vacuna contra el covid-19.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El portavoz de la Junta ha defendido que Andalucía se sitúa "a la cabeza del ritmo de vacunación de las comunidades autónomas", lo que ha llevado a la administración andaluza a "adelantar tres semanas" el ritmo de aplicación de su plan de vacunación.