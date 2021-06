Queda poco menos de una semana para que cientos de alumnos realicen la Selectividad, las pruebas de acceso que les llevarán hasta sus estudios en la Universidad.

Para el presente curso la convocatoria ordinaria de la PEvAU se realizará los días 15 y 16 de junio en horario de mañana y 17 en turno de mañana y tarde. La convocatoria extraordinaria será en julio los días 13 y 14 por la mañana y 15 en horario de mañana y tarde.

Serán un total de 34 las sedes que haya para esta prueba de evaluación de Bachillerato de las que siete pertenecen a la capital y el resto a la provincia. En Córdoba los exámenes tendrán lugar en el Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales 1 (entrada Norte), Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales 2 (entrada Oeste), Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales, Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de Medicina y Enfermería, Facultad de Ciencias de la Educación y el Aulario Menéndez Pidal (anexo de Turismo).

En la prueba de acceso los estudiantes se tendrán que examinar de las tres materias comunes: Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (alemán, francés, italiano, inglés o portugués) e Historia de España, y de una cuarta materia de modalidad en la que se puede elegir una diferente a la cursada en Bachillerato (Fundamentos del Arte, Latín, Matemáticas, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales). Esta asignatura puede mejorar la nota de admisión siempre que la calificación obtenida sea igual o superior a cinco y que pondere para los estudios solicitados.

La calificación de la prueba de acceso tiene una validez indefinida y es la media aritmética de las notas obtenidas en los cuatro exámenes, debe ser igual o superior a cuatro puntos para poder calcular la nota de acceso a la universidad que ha de ser superior a cinco. La calificación de la prueba de acceso representa un 40% de la nota de acceso y el 60 % restante procede de la media de Bachillerato.

Tras la distribución de los exámenes y con el objeto de evitar el intercambio de información entre las distintas sedes que no hayan podido comenzar la correspondiente sesión de exámenes a la hora exacta, todas las personas deberán permanecer en el aula durante la primera media hora de cada examen. Asimismo, durante esta primera media hora nadie podrá usar dispositivos que permitan la comunicación con el exterior de las aulas.

A partir de la fecha de publicación de las calificaciones se dispondrá de un plazo de solicitud de revisión de 3 días hábiles. Ésta se llevará a cabo por un segundo especialista en dicha materia y se hará la nota media entre la primera revisión y la nota revisada. Así, esta puede ser igual o mayor aunque también podría ser menor a la primera calificación. Si la diferencia entre ambas es igual o superior a dos puntos, un tercer especialista la volverá a corregir el examen y la nota final será el resultado de la media aritmética de las tres calificaciones.

Consejos para preparar la Selectividad

Jugarse la entrada a la carrera deseada en tres días de exámenes es un trance que la mayoría de aspirantes viven con gran nerviosismo y estrés. La presión puede jugar una mala pasada y saber que el resultado de unas pruebas que tienen como finalidad valorar los conocimientos y capacidades adquiridos durante los años de estudio previos y comprobar que se poseen las competencias necesarias para realizar con éxito un grado universitario puede ser un trago difícil de gestionar.

El especialista en psicología clínica del Hospital Universitario Reina Sofía, Fernando Vencesla Martínez, explica que en estos días de preparación previa a la Selectividad existe un incremento en la activación emocional normal que prepara a los alumnos para el reto que deben de afrontar, cierto nivel de tensión y ansiedad mejora el rendimiento pero “si llegan a estar sobrepasados, los alumnos se sentirán bloqueados, aparece el miedo, inseguridad, dificultad para organizarse, irritabilidad, etc..”. Es importante, asegura el facultativo, mantener la organización, “lo conocido y repetido da seguridad y disminuye el estado de alerta”.

En esta línea, se debe de establecer un plan de trabajo y rutinas de las actividades diarias que sean realistas y planificar los tiempos de trabajo y de actividades de descanso. Respecto al primero, “hay que dedicar un tiempo suficiente pero no excesivo al estudio del material ya conocido, no es momento de incluir nueva información o métodos de trabajo con los que no nos encontremos familiarizados”. Sobre todo, “evitar buscar información nueva”. Respecto al tiempo de descanso, mantener alguna actividad física moderada como andar o correr unos 30 minutos al día o realizar alguna actividad de ocio breve “nos ayuda a desconectar mentalmente”.

Apunta el doctor Vencesla a la importancia de no aislarse en exceso en estos días si bien también conviene restringir excesivos contactos sociales o compartir información con numerosas personas o en foros, aspectos que puede generarnos confusión. “Es recomendable rodearse en estos días de las personas que emocionalmente tienen la capacidad de regularnos y confortarnos”.

Hay que mostrar especial interés en las rutinas de sueño, asegurando un tiempo suficiente de descanso en un horario regular, “hay que dormir mínimo entre 7 y 8 horas”, apunta. Cuidar la alimentación y seguir horarios de comidas regulares manteniendo los hábitos de cuidado personal, son otros aspectos que van a ayudar a mantener las condiciones idóneas para el esfuerzo realizado en estos días.

En cuanto al uso de las tecnologías móviles recomienda el experto disminuir su tiempo de uso “para proteger de la distracción y de exposición a información que puede generar confusión o ansiedad”.

El día del examen es conveniente tener preparada la rutina a realizar esa jornada. En el momento de la prueba, realizar algún ejercicio breve de respiración y centramiento en el presente. A la hora de empezar a responder, lo mejor es leer todas las preguntas de forma pausada y comenzar por lo que mejor se domina para dejar tiempo luego a lo que nos genere más dudas.

Por último recalca Fernando Vencesla que “no se recomienda tomar productos o complementos en esos días si no se han tomado antes para evitar sorpresas o reacciones no conocidas. En un estado de desempeño adecuado, con cierto nivel de activación emocional, el rendimiento será alto y el aporte de productos o complementos no supondrá una mejora significativa en el rendimiento. En casos que el nivel de tensión emocional sobrepase el nivel adecuado se recomienda la toma de complementos o medicación con vigilancia o recomendación facultativa”.