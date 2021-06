Salvador Gutiérrez y su mujer, Francisca, han sido de los primeros en obtener el certificado digital covid-19 en Córdoba. Ambos superan los 70 años y llevan más de mes y medio vacunados, así que ¿para qué esperar? Este martes a primera hora, Salvador acudió a su centro de salud, el del Sector Sur, para solicitar su carnet y el de su mujer. «Mi hijo nos llamó ayer para decirnos que desde hoy se podía solicitar porque lo vio en algún medio y nos avisó rápidamente», explica.

El certificado de ambos, con 365 días de validez, indica, además de los datos personales de cada uno, la fecha de vacunación; la marca de la dosis administrada, en este caso Pfizer, que efectivamente está reconocida por la Agencia Europea del Medicamento, el número del certificado expedido por el Servicio Andaluz de Salud y el correspondiente código QR que permite corroborar que el certificado es auténtico.

De momento, no tienen previsto salir de Andalucía, pero andan preparando todo para una escapada romántica en mayo del año que viene, cuando cumplen cincuenta años de casados y les gustaría celebrar las bodas de oro en un crucero. «Este verano iremos seguramente al Puerto de Santa maría, por ahora no vamos a salir de España, pero más adelante sí». El crucero les llevará por aguas del Mediterráneo y, en consecuencia, por Europa, así que el certificado covid UE será su «pasaporte para las bodas de oro», considera Salvador.

El trámite ha sido de lo más rápido. «Fuimos al centro de salud con el DNI y nos lo hicieron sobre la marcha sin ningún problema», explica, «tan rápido ha sido que me han dado el de otra persona y al ver el nombre me he dado cuenta de que no era el mío y he vuelto para cambiarlo».

Sobre los destinos en los que lo podrá usar, aún tenía dudas. «Había mucha cola de gente esperando para todo tipo de trámites, así que no me he parado a preguntar, supongo que será cuando salgas de España o viajes en avión o en barco», señala. Aficionados a viajar, están esperando que se abra el periodo de solicitud para los viajes del Imserso. «Llevamos dos años sin ir, desde el 2018, porque en el 2019 nos dieron plaza en Granada sin cena y renunciamos», comenta, «hoy he ido a los Ministerios para ver si se podía presentar la solicitud y no me han dejado ni entrar. Antes se entregaba allí, pero ahora por lo que me han dicho todo tiene que ser por internet o en una agencia de viajes».

España es el octavo país europeo junto a otros como Alemania, Grecia, Polonia o Croacia, en poner en marcha el certificado digital, adelantándose así al 1 de julio, la fecha prevista por la UE para que esté funcionando en todos. En España, además de Andalucía lo emiten ya Aragón, Extremadura, Navarra, Castilla y León, Galicia y la comunidad Valenciana.