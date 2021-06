La empresa Paradores de Turismo de España busca empresa para construir y explotar la escuela de golf y el campo de pitch and putt que lleva planificando años en Córdoba y que no termina de ver la luz a pesar de los pasos dados. La plataforma de contratación del Estado publica este martes el concurso para la construcción y explotación en régimen de arrendamiento de una escuela de golf y pitch and putt en una parcela de terreno de 21.363 metros cuadrados ubicada dentro del Parador de la Arruzafa y de dependencias adicionales. El concurso también incluye la cesión de uso y explotación de las pistas de tenil y pádel. El proyecto sale a concurso por 511.104 euros y el arrendamiento será por un periodo de 20 años. Las empresas interesadas tienen hasta el 7 de julio para presentar ofertas.

El adjudicatario se encargará de las obras de acondicionamiento de las instalaciones arrendadas, excepto de las salas cedidas de la cafetería de la piscina. Según los pliegos, los clientes que usen las instalaciones de la escuela de golf y las pistas de tenis y pádel tendrán carácter preferente y un descuento de al menos el 50%. Durante el tiempo en el que dure el arrendamiento, el adjudicatario se encargará del mantenimiento de las instalaciones, incluidas las de uso compartido (vestuarios y aseos de la piscina y sala anexa de la cafetería de la misma).

La memoria de actividad indica que este proyecto contará con una plantilla de cinco personas y que su horario será de 9.00 a 18.00 horas en invierno y de 9.00 a 21.00 horas en verano. Según este documento, "tanto el campo de prácticas como los nueve hoyos cortos de golf se han diseñado siguiendo premisas de calidad hacia los jugadores, atendiendo a la disposición de infraestructuras colindantes que puedan existir, facilitando la comodidad en el acceso y la circulación de los jugadores, orientando adecuadamente los elementos de juego y con un bajo mantenimiento que facilitará las labores de gestión y conservación".

El proyecto, añade, la memoria, ha de respetar "el entorno paisajístico y medioambiental" y con él se intenta crear "un lugar de práctica deportiva para los visitantes y clientes del parador, sin olvidar la idea de promoción del golf". En este sentido, y en referencia a la gestión, el documento indica que la escuela "tendrá un carácter privado, si bien se facilitará el acceso a todos los jugadores y visitantes, ofreciendo precios asequibles para promocionar el deporte del golf, acercándolo a todo el mundo independientemente de su edad o nivel golfístico".

Servicios disponibles

Los servicios que ofrecerá son la cancha de prácticas con tee-line con 28 puestos, 12 de ellos cubiertos; 9 hoyos para la práctica del pitch and putt; putting green; carpa de control; y almacén de material. Los ingresos de la esculea de golf procederán de las bolas de prácticas, las clases individuales o colectivas, las promociones, la venta de material, el alquiler de palos, las actividades deportivas complementarial al golf, la venta del área de snack y la restauración.

Según el proyecto, "la distribución de los hoyos realizada así como sus distancias de golpeo permiten un juego cómodo, accesible y divertido, con una gran variedad de situaciones de juego, tanto con golpeos cortos, de unos 40 metros, como con otros más largos, variándose la dificultad de los mismos". La escuela de golf tendrá un kiosco-bar y una carpa de control.

Este proyecto tiene tras de sí una larga andadura. Hace casi dos años, antes de la pandemia, se llegaron a realizar los primeros trabajos para la escuela de golf del Parador de la Arruzafa, consistentes en los movimientos de tierra, las labores arqueológicas, la limpieza de la parcela y los estudios topográficos. En aquel momento se realizó la adecuación del terreno previa a la obra. Después llegó la pandemia y la iniciativa quedó parada. Cuando se llevaron a cabo aquellos trabajos el proyecto ya llevaba en stand by un par de años, después de que Urbanismo le hubiera otorgado la licencia de obra y actividad, pedida en marzo del 2016.

La iniciativa fue presentada por Paradores de España hace doce años, en el 2009, momento en el que se preveía una inversión de 2 millones, aunque la redacción del proyecto no salió a concurso hasta el año 2015. Para encontrar empresa adjudicataria ha habido que hacer varios concursos que resultaron desiertos.

Además de este campo enfocado como escuela, hay otro proyecto destinado a la práctica de pitch and putt, el de Casilla del Aire de la empresa Deporte, Turismo y Cultura, con ocho años de andadura ya y aún sin iniciarse la obra.