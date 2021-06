La Gerencia de Urbanismo estudia abrir la mayor parte de la ronda Norte municipal a mitad de este mes y dejar pendiente solo un pequeño tramo para más adelante. El presidente del organismo municipal, Salvador Fuentes, ha explicado a este periódico que, aunque la idea es que entre en servicio la totalidad de la vía construida entre la N-432 e Ingeniero Ruiz de Azúa, no descarta poner en circulación primero el tramo que hay entre las cocheras de Aucorsa y la glorieta de Madres Escolapias dejando para más adelante el ejecutado entre esta rotonda y la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, punto en el que acaba la ronda municipal y en el que en un futuro enlazará con la que ha de construir la Junta.

La razón para no abrir la totalidad de la vía a la vez es que hace falta un semáforo que será colocado en la confluencia de Ingeniero Ruiz de Azúa con Sor Ángela de la Cruz y que precisa de un contrato menor que tardará aproximadamente un mes. Para no esperar más tiempo, y teniendo en cuenta que la obra solo está a falta de los últimos remates, Urbanismo se está planteando permitir utilizar casi toda la vía, que tendrá un carácter urbano y estará limitada a una velocidad de 60 kilómetros por hora y de 40 en la parte más próxima a Ingeniero Ruiz de Azúa. Hay que recordar que cuando este proyecto se diseñó la velocidad prevista era de 80 kilómetros por hora. Esta carretera iba ligada al barrio de Mirabueno y debía hacerla la junta de compensación pero en el 2008 quedó parada la obra y Urbanismo la está terminando por ejecución subsidiaria.

Mientras no esté el semáforo que falta no podrá utilizarse el paso elevado construido en la glorieta de Madres Escolapias. Sin semáforo los conductores podrán entrar a la ronda desde la N-432 y circular por ella hasta la glorieta en la que confluyen Madres Escolapias y Fuente de la Salud pero no podrán seguir hacia Ingeniero Ruiz de Azúa. Cuando el semáforo esté colocado, los vehículos podrán llegar desde la N-432 hasta Ingeniero Ruiz de Azúa y bajar por Sor Ángela de la Cruz (pero no podrán circular bajo el parque de la Asomadilla porque falta el tramo que debe construir la Junta). Cuando ese semáforo esté en funcionamiento, los vehículos que vengan de Escultor Fernández Márquez y de Ingeniero Ruiz de Azúa podrán seguir hacia la glorieta de Fuente de la Salud y hacia el resto de la ronda (y no solo girar a la derecha, hacia Sor Ángela de la Cruz como ocurre ahora).

Durante estos días prosiguen los trabajos para terminar la ronda y ya se están realizando las pruebas de iluminación y de los semáforos. Los cálculos del presidente de Urbanismo son que las tareas que quedan no lleven más de una semana o, a lo sumo, diez días. Esta nueva vía contará, según indica Fuentes, con un carril para bicicletas y un pequeño parque frente a Mirabueno. Entre las mejoras que se han introducido, destaca también una salida a la altura de la cementera Cosmos.

Los 2,4 kilómetros de carretera

Hay que recordar que el tramo de ronda que ejecuta el Ayuntamiento tiene 2,4 kilómetros y empieza en el parque de La Asomadilla, a la altura de Sor Ángela de la Cruz. La calle Ingeniero Ruiz de Azúa continúa con sus dos carriles de distinto sentido de circulación para dar salida al tráfico de las calles adyacentes. En Sor Ángela de la Cruz empieza un trazado de dos carriles del mismo sentido en dirección hacia Mirabueno. Antes de llegar a la primera estructura, la glorieta diseñada entre las calles Madres Escolapias, Mirto y Fuente de la Salud, surge un ramal hacia la derecha en dirección hacia Fuente de la Salud.

Sobre la primera glorieta, que tiene tres carriles de 4 metros, se alza un viaducto formado por dos estructuras distintas, una con los dos carriles en dirección a Mirabueno y N-432 y otra con otros dos en sentido contrario, que mueren ahí hasta que la Junta les dé continuidad. La segunda glorieta está a la altura de la calle Alhelí, en Mirabueno, y en ella se encuentra la segunda estructura. Entre las dos glorietas van cuatro carriles de la ronda, dos en dirección oeste y otros dos en sentido este, aunque hacia el oeste solo se podrá llegar hasta Fuente de la Salud y Madres Escolapias. Además, hay una vía de servicio que une la calle Alhelí con Madres Escolapias y Fuente de la Salud.

La parte más compleja es la final por la glorieta elíptica que se ha ejecutado. El enlace con la calle Artesanos y con la avenida de la Agrupación Córdoba es la parte más complicada por la cantidad de tráficos que confluyen allí.