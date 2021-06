Andalucía continúa bajando esta semana de forma progresiva el corte de vacunación contra el coronavirus a los menores de 50. Así, desde mañana martes, las personas nacidas en 1976 y 1975, es decir, que cumplen o han cumplido 46 o 45 años durante 2021, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/365xz), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. En los próximos días, continuará esta apertura de agendas para que el jueves 10 junio pueda solicitar su cita los nacidos en 1977 y 1978 (que cumplen 44 y 43 durante 2021) y el viernes para los que cumplen 42 y 41 durante 2021 (nacidos en 1979 y 1980).

La inmunización para este grupo de edad se realizará con Pfizer, Moderna o Janssen. Por otro lado, como novedad de esta semana, el miércoles se abrirá igualmente la posibilidad de autocita para las personas nacidas de 1954 a 1961 que aún no hayan recibido su dosis. Este grupo de personas pendiente será vacunado con Janssen.

La posibilidad de pedir cita directamente en Andalucía se ampliará así a final de semana para todas las personas a partir de 41 años. El número de citas se irá ajustando en función de las dosis disponibles y estarán operativas para las personas registradas en la Base de Datos de Usuarios del SAS, independientemente de que tengan aseguramiento público o privado. Las personas que han pasado la enfermedad deben esperar seis meses desde el diagnóstico de la infección para poder pedir cita. En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario.

Esta semana, Andalucía recibe 508.920 dosis: 428.220 de Pfizer, 55.000 de Moderna y 25.700 de Janssen. Las dosis de AstraZeneca no están confirmadas, pero está prevista una remesa.

Además, todas las personas mayores de 55 años que no hayan sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia tienen la opción de ponerse en contacto con el SAS para obtener una cita para la vacunación a través de los números de teléfono habilitados para tal fin. Estas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica. Estos teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS (http://lajunta.es/30q8u), donde hay un apartado específico sobre citación y vacunación COVID-19 con información actualizada (http://lajunta.es/341ek). Según fuentes sanitarias, en algunas zonas donde los listados ya van muy adelantados se está llamando ya a personas nacidas en 1975 para no dejar ningún hueco.