El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Servicios Sociales, se ha puesto como objetivo realizar un censo de personas mayores que vivan solas en la ciudad para intentar paliar, en la medida de lo posible, esta soledad y los problemas que conlleva. Así lo ha anunciado la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, que ha anunciado la firma con dos entidades sociales para ayudarse en esta tarea.

En este caso, se firmará un convenio con el Teléfono de la Esperanza y otro con la asociación Todo Nace Contigo, algo que viene a raíz, ha explicado la delegada del ramo, de lo observado a través también de la Delegación de Mayores y de los consejos de distrito. Este problema, además, se ha visto incrementado a raíz de la pandemia del coronavirus. "Había muchos mayores que acudían a las plataformas y que tenían este problema, vivían solos, no salían, no tenía parientes ni amigos y no podían hacer la compra, por ejemplo", ha detallado Contador.

En cuanto a los convenios que se firmarán, el que se lleva a cabo con el Teléfono de la Esperanza se denomina A solo una llamada, a través del cual personal de esta asociación llamará a aquellos mayores que así lo precisen y necesiten, lo que servirá a su vez al Ayuntamiento para poder elaborar un censo que, más o menos, se ajuste a la realidad.

Desde el Teléfono de la Esperanza han explicado que con esta iniciativa cambia su labor, porque hasta ahora el teléfono recibía las llamadas de quienes lo necesitaban, pero ahora van a ser ellos quienes llamen a esos mayores.

Con respecto al acuerdo con Todo Nace Contigo, se creará un servicio de acompañamiento de jóvenes a estos mayores que viven solos. Será la asociación la que ponga en contacto a los jóvenes voluntarios que también necesiten ese contacto con los mayores a los que puedan acompañar.