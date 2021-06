La reactivación económica que está empezando a percibirse gracias a una mejora sanitaria en cuanto a la pandemia del coronavirus, provocada a su vez por la incidencia de la vacuna, ha supuesto que los proyectos hoteleros planteados para la ciudad salgan del letargo para seguir adelante. Algunos de estos proyectos están ya casi terminados, otros tienen la obra a punto de comenzar y algunos esperan licencia de obra y actividad para poder empezar. Todos ellos, según los promotores consultados, tienen visos de ser una realidad más tarde o más temprano.

Hay dos de esos establecimientos que están especialmente avanzados. Uno de ellos es el que se ubica en la avenida de América esquina con Fernando de Córdoba, un hotel con 93 habitaciones promovido por Becap HF Gestión Hotelera S.L. y cuyas obras corren a cargo de Área Soluciones Integrales. El exterior, según puede observarse, está prácticamente acabado. También está en marcha la construcción de un hotel en Noreña (zona que no tiene establecimientos de este sector) que está promovido por Sercotel Hotel Group y que tendrá 71 habitaciones. En este caso, ambos establecimientos serán de cuatro estrellas.

Estos hoteles son los más avanzados en cuanto a construcción y lo que se supone una futura apertura. Por otro lado, hay varios alojamientos que tienen licencia tanto de obra como de actividad y cuya construcción debería ser inminente. Uno de ellos es el cinco estrellas proyectado en la calleja de las Flores, concretamente en dos viviendas que se rehabilitarán para tal efecto, y que está promovido por Lisong Investments, empresa del impulsor de Flora. Según las fuentes consultadas por este periódico, los trabajos se retomarán en otoño de este año «salvo sorpresas», toda vez que las obras más importantes iban a comenzar justo cuando se inició la pandemia. Aquí ya se trabajó en la parte arqueológica (todos los restos hallados se integrarán en el edificio) y las obras en sí tendrán una duración de unos 15 o 16 meses.

También con licencia y a la espera de que se inicien las obras está el hotel que se ubicará en el convento de Santa Isabel, propiedad de Arete 2016. Aquí se está a la espera de que la cadena hotelera que lo gestionará diga cuál es el momento oportuno para empezar, toda vez que cuenta con los permisos necesarios y también se hizo una inversión importante en materia arqueológica.

Otro de los establecimientos que tiene licencia pero no ha empezado su obra es el que se ubicará en el bulevar de Hernán Ruiz, el más grande de todos cuantos están proyectados en estos momentos. Aquí se levantará un cuatro estrellas con casi 200 habitaciones y más de 400 plazas. El hotel se hará, confirman las fuentes conocedoras del proyecto, que detallan que la inversión está bien «definida» y que se están ultimando algunos detalles.

Otro cuatro estrellas que tiene licencia es el que se ubicaría en el palacete del Brillante. El proyecto hablaba de un establecimiento con 53 habitaciones y ahora mismo está en manos de unos inversores interesados, pero de todos los que tienen licencia, es el que tiene más difícil seguir adelante.

Licencia espera, por otra parte, Previsión Sanitaria Nacional, empresa que promueve un cuatro estrellas en la calle San Pablo. Se espera que el permiso de Urbanismo sea casi inminente y la idea es licitar las obras a finales de septiembre y que empiecen a finales de este mismo año. En breve también se espera que arranque la obra de un hotel que en un principio sería de dos estrellas en la plaza Abades, entre Portería de Santa Clara y Osio, que además ya tiene realizadas las catas arqueológicas.

Y, por último, hay otros tantos establecimientos que están en trámites urbanísticos, sin licencia, pero cuyos promotores tienen toda la intención de llevarlos a cabo. En este grupo se encuentra un nuevo hotel en Gran Capitán que será de cuatro estrellas y que está promovido por Prasa.

Algo más parado está el proyecto hotelero que se ubicaría en el aparcamiento de Bodegas Campos, promovido por Puerta Nueva de la Rivera, cuyos avances en Urbanismo aún no se han hecho del todo efectivos. Sin licencia y con una negativa de Cultura se encuentra el hotel con encanto proyectado en Carbonell y Morand, en la esquina del Bailío. Su promotor ha explicado a este periódico que, de momento, esa negativa de Cultura no se le ha comunicado oficialmente. En stand by está también el proyecto que ocupa las casas número 4, 6 y 8 de la calle Cabezas, cuyo licencia solicitó Argeno Asesores.