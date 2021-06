El Juzgado de lo Penal n°4 de Córdoba ha dejado visto para sentencia el caso del menor de 13 años ahogado en los Baños de Popea en mayo del 2018, durante el segundo día de una excursión al paraje natural con los compañeros de clase y dos profesores del IES Colonial de Fuente Palmera, a través de una actividad contratada con una empresa de actividades deportivas en la naturaleza. El trágico incidente ocurrió cuando la víctima, junto a otros menores, nadaron hasta una zona de caída de agua en el lugar establecido para el baño, una laguna del río Guadiato, cerca de la Cueva del Fato, que ha adquirido especial relevancia como origen del suceso. En el punto de mira, durante todo el proceso, ha estado la responsabilidad en la atención de los profesores, la destreza del niño para desenvolverse en el entorno y decisiones que pudieron o no haber cambiado el curso de los acontecimientos.

Relacionadas Los profesores del niño que murió en los Baños de Popea aseguran que no dejaron de vigilar en ningún momento

La Fiscalía habla de "negligencia"

La Fiscalía, que hace unos días solicitó cuatro años de prisión para los tutores por un delito de imprudencia en la muerte accidental del niño. La Fiscal considera que los acusados, por omisión, son culpables penales del fallecimiento por no practicar "las diligencias adecuadas". Así, la letrada de la Junta de Andalucía apunta a que no existió la atención necesaria con una víctima de la cual se podía percibir, ha señalado, que no sabía nadar. Para ello, ha hecho uso de las grabaciones por parte de los profesores, en las que se veía al menor chapotear, y de las manifestaciones de algunos testigos. Otra omisión la percibe en el tiempo para detectar la ausencia del menor y la tardanza del recuento, un lapso de "una hora" sin saber de la situación del joven, de la que se dieron cuenta por la "falta de una mochila".

Para la Fiscalía se trata de una "negligencia" y, desde la acusación particular, han subrayado que "se cumplen los requisitos de la omisión, de un cúmulo de imprudencias" que, según ambas partes, comenzó con la alteración del lugar de nado. Según el relato tomado por la acusación, los propios profesores, por cuenta propia, decidieron cambiar el lugar de nado, a pesar de estar advertidos previamente por la empresa organizadora de que no era el lugar "idóneo" para ese esparcimiento, aunque desde los bomberos y la Guardia Civil, que acudieron al rescate, se informó más tarde de que no parecía una zona de peligro. Sin embargo, la acusación también apunta a que "no era zona habilitada para el baño", sino un medio natural, con "una profundidad para la que era necesario saber nadar".

Para la defensa se trata de "un accidente"

Para la defensa de cada uno de los profesores, que han coincidido en la mayoría de sus argumentos, ninguna de las conclusiones de la acusación queda demostrada, ni que la víctima careciera de destrezas para el nado ni que los profesores pudieran prever el peligro o evitarlo. Por lo tanto, parten de la complejidad para demostrar por qué y cómo ocurrieron los hechos. Algo que, según el abogado del profesor, quedará "en la incógnita para siempre". Para ello, la defensa alega que, junto al joven, había otros cuatro chicos, ya que eran cinco los que habían llegado hasta el lugar de los hechos. Tras ellos, pasaron otros dos. "No era una gran distancia y no había obstáculo para la visión", ha precisado uno de los letrados. Y, sin embargo, apunta a que ninguno se percató. Tampoco, ha añadido, constaron señales de socorro, por lo que el abogado ha preguntado retóricamente: "¿Qué diligencias más podían tener los profesores?". Para la defensa se trata de "un accidente" en el que nadie pudo hacer nada para evitar el desenlace fatal. También ha recordado que la progenitora autorizó la actividad, por lo que "no me vale que luego dijera que no sabía nadar".

Con la rotundidad de "en una piscina podría haber ocurrido lo mismo", el abogado de la profesora resta culpabilidad a su defendida y a la decisión en la elección del lugar. Sobre el recuento, hecho de relevancia en la acusación, ha subrayado que "la muerte ocurrió antes, sin ningún tipo de petición de ayuda". Por lo que, desde su criterio, ninguna de las pruebas queda demostrada. Siguiendo la misma línea que su compañero, ha alegado que la madre "no conocía los Baños de Popea", por lo que opina que no cabe "decir que no autorizó para un lugar que cubriese y que no era un buen nadador". En cualquier caso, ha observado que tampoco "quedan demostradas las causas del ahogamiento, si fue por no saber nadar o por algún problema físico".

Un vídeo como prueba

El vídeo grabado por los tutores, que según la acusación muestra el instante del suceso por la hora, ha sido usado por ambas partes para proteger los intereses de sus defendidos. El abogado de la profesora ha indicado que "lo último que se ve en el video es su cabeza fuera del agua", por lo que han remarcado su posición contraria ante el argumento aportado por la otra parte. El letrado apunta también a varios testimonios sobre que el niño bromeaba con no saber nadar, lo que, según su criterio, demuestra que "estuvo disfrutando". Si fuera cierto que no tenía destreza para nadar, asegura que "nadie puso objeción" cuando el encargado de la empresa de multiaventura preguntó, alegando que los tutores no estaban advertidos. Y, por último, ha añadido que "la profesora estuvo en todo momento en la orilla y tampoco tenía conocimientos de salvamento, no se le puede reprochar un comportamiento negligente".

Desde el banquillo, solo la profesora se ha levantado para pronunciar unas palabras de disculpa por los hechos ocurridos y ha reiterado que no sabe cómo pudieron suceder, ya que, como expresaron con anterioridad, habían estado constantemente vigilando. Con todos los argumentos, las pruebas y los testimonios puestos sobre la mesa, el caso se acerca a la recta final. Los acusados se enfrentan a los cuatros años solicitados por la Fiscalía y el abogado de la acusación, mientras que la defensa ha planteado la absolución total en medio de un debate por determinar si cometieron alguna negligencia o imprudencia en la sucesión de los acontecimientos.